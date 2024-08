Ćwiczysz i nawet nie wiesz, że to robisz. Tak zgubisz zbędne kilogramy

WHO nie ma wątpliwości. Otyłość coraz większym problemem

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśliła niedawno, że otyłość jest narastającym światowym kryzysem, a według stanu wiedzy na rok 2022, co najmniej jedna na osiem osób na świecie będzie cierpieć na tę chorobę.

Odpowiada to ponad miliardowi osób, a wśród dorosłych liczba ta uległa podwojeniu od 1990 r., a także wzrosła czterokrotnie wśród dzieci i młodzieży. Taki szybki wzrost wskaźników otyłości jest niepokojący.

Otyłość to nie tylko wizualny aspekt, ale przede wszystkim wiąże się z większym ryzykiem chorób niezakaźnych, takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2 i niektóre nowotwory.

Na otyłość składa się wiele czynników zarówno biologicznych, środowiskowych, jak i behawioralnych. Problemy wynikające z otyłości są także złożone — dlatego do stanu, jakim jest otyłość, należy podejść na wielu płaszczyznach.

Żeby zrozumieć, jak ważne jest takie holistyczne podejście i od czego można zacząć pracę nad pozbyciem się kilogramów, warto znać źródło lub źródła tego stanu rzeczy.

Złożoność problemu. Gdzie leży źródło otyłości?

Niedobór snu jest czynnikiem ryzyka nadwagi i otyłości 123RF/PICSEL

Główną przyczyną otyłości jest przede wszystkim spożywanie nadmiernej ilości kalorii, w stosunku do tego, ile organizm jest w stanie ich spalić przy codziennej aktywności konkretnej osoby. Niezdrowa dieta bogata w tłuszcze, zwłaszcza w tłuszcze trans, cukry, a uboga w błonnik, warzywa i owoce, prowadzi do nadmiernego przyrostu masy ciała.

Produkty wysoko przetworzone pojawiające się zbyt często w diecie, zawierają dużo kalorii, soli, cukru i tłuszczu, co sprzyja nadwadze. Zdrowa, zbilansowana dieta o odpowiedniej kaloryczności jest podstawą budowania zdrowego organizmu.

O ile sposób żywienia jest podstawą, to jednak nie da się pominąć tutaj czynników genetycznych. Skłonność do otyłości może być dziedziczna. Niektóre osoby mają genetyczne predyspozycje do magazynowania tłuszczu oraz mniejszej zdolności do spalania kalorii. Warto też zwrócić uwagę na gospodarkę hormonalną, która może mieć wpływ na metabolizm i przyczyniać się do przybierania na wadze.

Warto też przyjrzeć się stanowi naszej psychiki. Stres, depresja, lęki oraz inne problemy emocjonalne mogą prowadzić do zaburzeń odżywiania, gdzie jedzenie jest nierozerwalnie połączone z emocjami.

Dodatkowo niekorzystnie na stan nadwagi mogą wpływać: presja społeczna, zaburzenia snu, czy nawet czynniki środowiskowe takie jak mieszkanie w miejscu, gdzie jest trudny dostęp do dobrej jakości produktów spożywczych.

Jednak nie bez znaczenia jest w tym wszystkim też aktywność fizyczna. Siedzący tryb życia to główny czynnik sprzyjający otyłości. Brak regularnego ruchu sprawia, że nadmiar spożywanych kalorii nie jest spalany, co prowadzi do ich odkładania się w postaci tłuszczu.

I mowa tu nie tylko o regularnym uprawianiu sportu, chodzeniu na siłownię, bieganiu, pływaniu. Przede wszystkim współczesny styl życia, obejmujący długie godziny spędzone przed ekranami komputerów, telewizorów, oraz w samochodach, ogranicza spontaniczną aktywność fizyczną, czy NEAT.

Czym jest NEAT? Ćwiczysz i nawet o tym nie wiesz

Chodzenie po schodach świetnie wpływa na nasze zdrowie 123RF/PICSEL

Aktywność niezwiązana z ćwiczeniami, powszechnie określana jako NEAT, to termin używany do opisania energii zużywanej na wszystko to, co robimy, poza spaniem, jedzeniem lub ćwiczeniami, aktywnością sportową.

Obejmuje to czynności takie jak chodzenie, pisanie na klawiaturze, prace w ogrodzie, chodzenie po schodach, sprzątanie, a nawet wiercenie się. To wszystko ma znaczenie w spalaniu kalorii przy nadwadze.

NEAT może odgrywać znaczącą rolę w bilansie energetycznym i kontroli wagi, potencjalnie spalając nawet maksymalnie do 2000 kalorii dziennie, w zależności od stylu życia danej osoby.

Wiele jednak zależy od poziomu świadomości i zauważeniu tego, że nawet kiedy nie ćwiczymy na siłowni, możemy w bardzo efektowny sposób zadbać o swoje zdrowie.

Włączenie NEAT do codziennego życia może przynieść znaczne korzyści, nie tylko przyczynia się do zmniejszenia ryzyka otyłości, ale też pozytywnie działa na powiązane schorzenia. Stosowanie takiej spontanicznej aktywności, to nie tylko chudnięcie, ale także troska o zdrowy układ krążenia, a także mobilizacja do pracy układu kostnego i mięśniowego.

Codzienny spacer przeciwdziała cukrzycy i nadciśnieniu. Pomaga także utrzymać prawidłową masę ciała 123RF/PICSEL

Istotna jest jednak w tym uważność i świadomość dokonywanych wyborów. Proste strategie zwiększania NEAT obejmują korzystanie ze schodów zamiast windy, częstsze, intencjonalne stanie podczas pracy, wybieranie spaceru zamiast jazdy autobusem lub jazdę na rowerze podczas krótkich wycieczek zamiast jazdy samochodem oraz angażowanie się w prace domowe.

Jak podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej nad NEAT prowadzone były badania, które wykazały skuteczność tej metody:

"W badaniu naukowym, które przeprowadzono w Chinach na grupie 32 tys. nastolatków, potwierdzono, że spontaniczna aktywność fizyczna była łatwiejsza do wprowadzenia i chętniej wykonywana niż planowane ćwiczenia fizyczne. W innym eksperymencie, prowadzonym na dużą skalę, zaobserwowano, że osoby które wykonywały aktywność fizyczną o małej intensywności przez 15 minut dziennie lub 90 minut tygodniowo, miały o 14% zmniejszone ryzyko śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny oraz odnotowano wzrost oczekiwanej długości życia o trzy lata".

Jednocześnie WHO podkreśla potrzebę wieloaspektowego podejścia do walki z otyłością, obejmującego promowanie aktywności fizycznej, zapewnianie dostępu do zdrowej diety i wdrażanie polityki zdrowia publicznego zachęcającej do aktywnego stylu życia.

Organizacja wzywa rządy i społeczności do nadania priorytetu tym środkom, ze szczególnym naciskiem na interwencje, takie jak promowanie karmienia piersią i regulowanie marketingu niezdrowej żywności wśród dzieci.

