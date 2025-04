Choć trudno znaleźć oficjalne dane, dotyczące liczby osób w Polsce pracujących na nocne zmiany, to według wstępnych obliczeń, może być to nawet 30 proc. wszystkich pracowników. Praca ta jest konieczna w wielu branżach, takich jak np. medycyna, produkcja, transport, ochrona, czy handel.

Zgodnie z przepisami, praca w godzinach nocnych obejmuje czas od 21:00 do 7:00, w wymiarze maksymalnie ośmiu godzin. Pracodawca ma jednak prawo określić własne godziny pracy nocnej w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, z wyjątkiem pracowników młodocianych, dla których pora nocna trwa od 22:00 do 6:00, a w szczególnych przypadkach od 20:00 do 6:00. W przypadku braku takich ustaleń, obowiązują przepisy ogólne.