Odpowiedni dobór ogórków kluczem do sukcesu

Podstawą udanego kiszenia, niezależnie od tego, czy przygotowujemy ogórki małosolne, czy na zimę, jest wybór odpowiednich ogórków. Najlepiej nadają się do tego ogórki gruntowe — niewielkie, jędrne i o chropowatej skórce. Muszą być one świeże, najlepiej zebrane nie wcześniej niż dzień przed kiszeniem.



Odpowiednie ogórki powinny mieć jasnozielony kolor. Mimo że to ogórki o intensywnym zabarwieniu najczęściej wydają się być najlepszymi kandydatami do kiszenia, lepiej ich unikać. Ich mocny kolor może świadczyć o przenawożeniu i nadmiarze azotu. Jeśli spróbujemy ukisić takie ogórki, mogą zajść w nich niepożądane reakcje chemiczne.



Przed włożeniem ogórków do słoika bardzo ważne jest ich dokładne umycie. Dzięki temu pozbędziemy się wszelkich zabrudzeń takich jak piasek i inne zanieczyszczenia.

Sól - niezbędna do procesu kiszenia. Czy jej rodzaj faktycznie ma znaczenie?

Kolejnym ważnym składnikiem jest sól. Odgrywa ona kluczową rolę w kiszeniu ogórków, poprzez tworzenie odpowiedniego środowiska dla bakterii mlekowych niezbędnych do rozpoczęcia procesu fermentacji beztlenowej.



Choć panuje przekonanie, że do ogórków małosolnych najlepiej sprawdza się sól niejodowana, ponieważ jod ma szkodzić przetworom, to warto wiedzieć, że teoria ta nie została w żaden sposób potwierdzona naukowo.



Ważniejsze od rodzaju soli są jej proporcje, bo to dzięki nim proces fermentacji przebiega sprawnie. Wspomniana proporcja to 1 łyżka soli na 1 litr wody.

Kisząc ogórki pamiętajmy o odpowiedniej proporcji soli do wody 123RF/PICSEL

Przyprawy do kiszenia ogórków. Dzięki nim małosolne wyjdą idealne

Do klasycznych przypraw dodawanych do ogórków kiszonych należą koper, czosnek oraz chrzan. Koper w postaci baldachów, a nie zielonych liści, dodaje aromatu, podczas gdy czosnek i chrzan nie tylko wzmacniają smak, ale także mają właściwości bakteriostatyczne, wspomagające proces fermentacji.



Jednakże warto nie ograniczać się do podstawowych przypraw i dodać do słoika także trochę ziaren gorczycy i liści laurowych, które nadadzą ogórkom charakterystycznego smaku.



Innym doskonałym dodatkiem są liście wiśni i dębu, które są bogate w garbniki, dzięki którym ogórki małosolne pozostają dłużej chrupiące i jędrne.



Zamiast nich do kiszonek możemy dodać estragon o intensywnym, lekko anyżowym smaku. Dzięki tej przyprawie będą one chrupiące i zachowają świeżość na dłużej.

Woda też ma znaczenie. Takiej wody lepiej unikać

Znaczenie podczas kiszenia ogórków ma też woda. Powinna być dobrej jakości, najlepiej niechlorowana, aby uniknąć hamowania fermentacji przez chlor. Jeśli korzystamy z wody z wodociągu, warto ją przegotować i wystawić na kilka godzin, aby chlor mógł się ulotnić. Alternatywą jest używanie wody mineralnej, która jest już pozbawiona chloru.

Zwykłe ogórki zyskają dzięki temu wyjątkowe właściwości Interia.tv