Liczba wyszukiwań poszczególnych fraz w internecie nie kłamie.



Wielu Polaków wciąż nie jest pewnych co do tego, czy piątek 12 listopada, który wypada dzień po Narodowym Święcie Niepodległości, jest dniem wolnym od pracy i szkoły.



Jest szansa na długi weekend, a może 12 listopada to zwykły dzień roboczy?



Oto odpowiedź!



Czy 12 listopada trzeba iść do szkoły?

Niestety dzień 12 listopada nie jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznym.

Oznacza to więc, że tego dnia zajęcia w szkołach odbywają się normalnie.

Wyjątkiem może być sytuacja, w której dana placówka zadecyduje, że tego dnia wprowadza tak zwany "dzień dyrektorski". Wtedy uczniowie mogą liczyć na dzień wolny.



Zdjęcie Dzieci w szkołach 12 listopada nie mogą liczyć na dzień wolny od zajęć dydaktycznych / 123RF/PICSEL

Czy 12 listopada trzeba iść do pracy?

Nie mamy również dobrych wieści dla dorosłych, ponieważ 12 listopada 2021 roku nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Bez problemu zrobimy więc wtedy zakupy.

Skorzystamy też z usług, oferowanych przez placówki pocztowe czy pójdziemy do restauracji.



