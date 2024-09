Kaloryczne jedzenie nie zawsze tuczy. Zanim zrezygnujesz z jedzenia bananów, poznaj ich właściwości i przekonaj się, dlaczego będą miały korzystny wpływ na twój organizm.

Czy banany popsują efekty naszej diety? Sprawdź, czy owoce tuczą

Zanim zdecydujemy się na usunięcie bananów ze swojej diety, powinniśmy pamiętać, że żadne jedzenie nie jest tuczące. Przybieranie na wadze wynika jedynie z nadwyżki kalorii, które spożywamy. Oznacza to, że jeśli jemy więcej kalorii, niż nasz organizm spala, odkładają się one w naszym ciele w postaci tkanki tłuszczowej. Niezależnie od tego, co spożywamy, liczy się całokształt. Z tego powodu nie można uznać bananów za tuczący pokarm.

Banany rzeczywiście mają sporo kalorii, szczególnie kiedy porównamy je z innymi owocami. To jednak w dalszym ciągu niewiele, jeśli weźmiemy pod uwagę średnie zapotrzebowanie na kalorie naszego organizmu. Z tego powodu nie powinniśmy się obawiać, że popsują efekty odchudzania. Szczególnie ze względu na to, że mają wiele innych zalet, które ostatecznie mogą wzmocnić nasz organizm oraz ułatwić prowadzenie zdrowej i zbilansowanej diety.

Jakie wartości znajdziemy w 1 dużym bananie?

Przeciętnej wielkości banan waży ok. 200 g. Kiedy obierzemy go ze skórki, pozostaje nam 120 g owocu. Biorąc pod uwagę, że w 100 g znajduje się 90 kcal, jeden banan będzie miał ich ok. 108.

Całkiem inną kaloryczność mają jednak suszone banany. W 100 g tego produktu znajdziemy aż 330-360 kcal. Z tego powodu, jeśli zależy nam na zmniejszeniu liczby spożywanych kalorii, lepiej jest sięgnąć po świeży owoc.

Na co pomagają banany?

Banany oprócz kalorii w swoim składzie kryją mnóstwo cennych składników odżywczych. Przede wszystkim warty uwagi jest potas. W 100 g owocu ma on aż 360 mg tego minerału. Dzięki niemu banany wspierają prawidłową pracę mięśni, zdrowie serca oraz układu krwionośnego, a także poprawiają funkcjonowanie mózgu oraz układu nerwowego.

Owoce te pozytywnie wpływają na układ pokarmowy, dzięki zawartości błonnika oraz pektyn. Przyspieszają metabolizm, poprzez stymulowanie jelit do pracy. Dzięki niemu pomagają również na dłuższe utrzymanie uczucia sytości po posiłku.

W bananach znajdziemy magnez, czyli składnik, który pomoże w uregulowaniu ciśnienia tętniczego krwi oraz wspiera zdrowie kości, przez to, że ułatwia wchłanianie wapnia — minerału, który również znajduje się w owocach.

W owocach znajdują się również witaminy — A, C, E i K. Z tego powodu spożywanie ich może pozytywnie wpłynąć na wzrok, poprawić wygląd skóry, krzepliwość krwi, a także wzmocnić układ odpornościowy.

Kiedy jeść banany? Okazuje się, że warto je jeść nawet wieczorem

Przekonanie, że jedzenie podczas określonych pór dnia ma wpływ na proces odchudzania, powinno już dawno odejść w niepamięć. W rzeczywistości nie ma dowodów, które potwierdziłyby negatywny wpływ jedzenia owoców o określonych godzinach na efekty odchudzania. Banan, który zjedzony został rano do śniadania, będzie miał takie same wartości, jak ten zjedzony do kolacji.

Ze względu na sporą zawartość łato przyswajalnych węglowodanów banany warto jeść przed treningiem. Stanowią one wartościowe źródło energii, które może wzmocnić nasz organizm przed aktywnością fizyczną czy umysłową.

Banany pomimo sporej ilości cukru mogą nawet ułatwiać zasypianie. Wynika to z zawartości magnezu, którego spożycie pomaga uregulować rytm dobowy, obniża poziom hormonów stresu i podwyższa poziom melatoniny. Zdrowy sen wspiera też tryptofan, czyli aminokwas, który jest niezbędny do produkcji serotoniny — hormonu, od którego zależy produkcja melatoniny.

Banany powinny znajdować się w naszej diecie. Wybierz formę, w której smakują ci najbardziej

Ile bananów można zjeść dziennie?

Nie ma jednego, konkretnego wyznacznika, który mógłby nam powiedzieć, ile bananów dziennie można zjeść. Warto włączyć je do swojej diety, aby cieszyć się ich właściwościami.

Układając swój jadłospis, powinniśmy pamiętać, że powinien on być zróżnicowany i dobrze zbilansowany. Warto przy tym kierować się swoimi preferencjami. Jeśli mamy ochotę na banana, nie powinniśmy się ograniczać. Pamiętajmy jednak, że nie mogą być one jedynym pokarmem, który przyjmujemy.

Kto nie powinien jeść bananów? Uważaj na te skutki uboczne

Na banany powinny uważać osoby cierpiące na cukrzycę i insulinooporność. To owoce o wysokim indeksie glikemicznym. Mogą przez to gwałtownie zwiększyć poziom cukru we krwi.

Warto jednak pamiętać, że niedojrzałe, zielone banany mają całkiem inne właściwości. Zawierają mniej cukru, a bogate są w skrobię oporną, czyli węglowodany o zbawiennym działaniu na nasze jelita. Skrobia oporna staje się w nich pokarmem dla pożytecznych bakterii jelitowych, jednocześnie wspierając zdrowie mikroflory. Z tego powodu mogą po nie sięgać cukrzycy, zachowując oczywiście niezbędną ostrożność.

