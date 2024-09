Właściwości bulionu kolagenowego

Kolagen to główne biało strukturalne skóry, odpowiadające za jej elastyczność i jędrność. Z wiekiem naturalna produkcja kolagenu spada, co prowadzi do powstawania zmarszczek i utraty elastyczności skóry. Spożywanie bulionu kolagenowego może pomóc w uzupełnieniu tych niedoborów. Badania opublikowane w "Skin Pharmacology and Physiology" wskazują, że suplementacja kolagenem może poprawić nawilżenie skóry i zmniejszyć głębokość zmarszczek.

Kolagen jest również istotnym składnikiem chrząstki, czyli tkanki, która amortyzuje stawy. Regularne spożywanie bulionu kolagenowego może przyczynić się do redukcji bólu stawów i poprawy ich funkcjonowania, zwłaszcza u osób cierpiących na choroby takie jak osteoartroza. Suplementacja hydrolizatem kolagenu może zmniejszyć objawy choroby zwyrodnieniowej stawów oraz poprawić ich ruchomość.

Bulion kolagenowy zawiera również aminokwasy, takie jak glutamina, które mogą wspierać zdrowie jelit. Glutamina jest niezbędna do utrzymania integralności śluzówki jelit. Oprócz tego wspomaga produkcję fibroblastów - komórek odpowiedzialnych za produkcję kolagenu i regenerację skóry. W bulionie kolagenowym znajdziemy także magnez, wapń, fosfor i potas, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Ponadto, aminokwasy obecne w bulionie, takie jak arginina i glicyna, mogą wspierać pracę komórek układu odpornościowego oraz funkcje detoksykacyjne organizmu.

Kolagen jest ważny nie tylko dla zdrowia stawów, ale również dla regeneracji mięśni po wysiłku fizycznym. Aminokwasy zawarte w bulionie kolagenowym mogą wspomagać syntezę białek mięśniowych, co jest niezwykle istotne w przypadku sportowców i osób prowadzących aktywny tryb życia. Suplementacja kolagenem może wspomagać wzrost masy mięśniowej oraz przyspieszać regenerację po treningach.

Jak zrobić bulion kolagenowy?

Przygotowanie bulionu kolagenowego (bulionu kostnego) jest prostym, ale czasochłonnym procesem. Wymaga on długiego gotowania kości, szpiku i tkanki łącznej, co pozwala na wyekstrahowanie kolagenu i innych składników odżywczych.

Składniki:

1,5 - 2 kg kości (wołowe, drobiowe, wieprzowe lub rybne, najlepiej z dużą zawartością szpiku i chrząstek)

2 łyżki octu jabłkowego lub soku z cytryny (pomaga wyciągnąć minerały z kości)

2 marchewki, pokrojone na kawałki

2 łodygi selera naciowego, pokrojone na kawałki

1 duża cebula, przekrojona na pół

3-4 ząbki czosnku, obrane i rozgniecione

kilka gałązek świeżego tymianku, rozmarynu i/lub pietruszki

2 liście laurowe

1 łyżeczka pieprzu w ziarnach

woda (tyle, aby zakryć wszystkie składniki)

Przygotowanie:

Jeśli używasz kości wołowych lub wieprzowych, najlepiej je najpierw opiec w piekarniku w temperaturze 200 st. C przez około 30 minut, aż będą lekko zrumienione. To dodaje bulionowi głębszego smaku. Kości drobiowe i rybne nie wymagają opiekania.



Umieść kości w dużym garnku lub wolnowarze. Dodaj ocet jabłkowy lub sok z cytryny i pozostaw na 30 minut. To pomoże wyciągnąć minerały z kości. Następnie dodaj marchewki, seler, cebulę, czosnek oraz zioła i przyprawy.



Zalej wszystkie składniki zimną wodą, tak aby były całkowicie przykryte.



Doprowadź wodę do wrzenia na dużym ogniu. Zmniejsz ogień do minimum i gotuj na wolnym ogniu przez co najmniej 7 godzin. Im dłużej gotujesz, tym więcej kolagenu i innych składników odżywczych zostanie wyekstrahowanych z kości. Jeśli używasz wolnowaru, ustaw go na niski tryb i gotuj przez ten sam czas.



Na początku gotowania może pojawić się piana (szumowiny) na powierzchni bulionu. Zbierz ją za pomocą łyżki.



Po zakończeniu gotowania, zdejmij bulion z ognia i pozostaw do ostygnięcia. Przelej bulion przez sito lub gazę, aby usunąć kości i warzywa.



Bulion możesz przechowywać w lodówce przez 5-7 dni lub zamrozić na dłużej.

Z czego zrobić bulion kolagenowy?

Bulion kolagenowy można przygotować z różnych rodzajów kości i tkanek łącznych. Najlepiej sprawdzą się kości szpikowe, żeberka, kości goleni oraz ogony. Te części zawierają dużo kolagenu i szpiku kostnego, co sprawia, że bulion jest bogaty i odżywczy.

Kości drobiowe: kości z kurczaka, indyka, kaczki lub gęsi. Szczególnie wartościowe są korpusy, skrzydełka, szyje oraz łapki, ponieważ zawierają najwięcej w kolagenu.

Kości wieprzowe: kości szpikowe, żeberka, kości goleni oraz ogony wieprzowe.

Kości i ości rybne: głowy, kręgosłupy oraz skóry ryb. Ryby, takie jak łosoś, dorsz czy halibut, są dobrym wyborem.

Inne tkanki łączne: skórki wieprzowe, kurze łapki, ścięgna oraz chrząstki.

Musimy pamiętać o tym, aby do bulionu kolagenowego zawsze dodawać ocet jabłkowy lub sok z cytryny, ponieważ zawarte w nich kwasy organiczne pomagają w rozpuszczaniu minerałów z kości. Kwas obniża pH wody, zwiększając rozpuszczalność wapnia, magnezu, fosforu i innych pierwiastków śladowych.

Bulion kolagenowy - eliksir przeciwzmarszczkowy 123RF/PICSEL

Uwalniane minerały wzbogacają bulion, czyniąc go bardziej odżywczym. Wapń i magnez są niezbędne dla zdrowia kości i zębów, a fosfor jest ważny dla produkcji energii i funkcjonowania komórek. Inne pierwiastki śladowe mają różne korzyści zdrowotne, w tym wsparcie dla układu odpornościowego i zdrowia serca.

Kwasy pomagają także w rozkładzie kolagenu i innych białek strukturalnych w kościach i tkankach łącznych. To proces denaturacji, który ułatwia przekształcenie kolagenu w żelatynę. Żelatyna nadaje bulionowi charakterystyczną, lekko żelową konsystencję po schłodzeniu, co jest oznaką bogactwa kolagenu. Kwaśne środowisko pomaga również w ekstrakcji innych składników odżywczych z kości i tkanek łącznych, takich jak aminokwasy (prolina, glicyna), glukozamina i chondroityna, które są korzystne dla zdrowia stawów, skóry i układu trawiennego.

Jak często pić bulion kolagenowy?

Wiele źródeł zaleca picie bulionu kolagenowego codziennie, zwłaszcza jeśli celem jest poprawa zdrowia skóry, stawów lub układu trawiennego. Regularne spożywanie może pomóc w utrzymaniu stałego poziomu kolagenu i innych składników odżywczych w organizmie. Jeśli codzienne spożywanie bulionu nie jest możliwe, picie go 3-4 razy w tygodniu również może przynieść korzyści.

Picie kubka ciepłego bulionu rano na czczo może wspomóc trawienie i dostarczyć organizmowi składników odżywczych na start dnia. Spożywanie bulionu wieczorem pomoże w regeneracji organizmu podczas snu. Dla sportowców picie bulionu przed lub po treningu przyspieszy regenerację mięśni i stawów.

Standardowa porcja to około 200-300 ml bulionu na raz. W zależności od indywidualnych potrzeb można dostosować ilość. Aby uniknąć monotonii, można dodawać różne przyprawy i warzywa do bulionu lub używać go jako bazy do zup i innych potraw. Jeśli bulion jest zbyt gęsty po schłodzeniu, można go rozcieńczyć wodą lub innym płynem przed spożyciem.

Jakie efekty przynosi bulion kolagenowy na zmarszczki?

Stosując bulion kolagenowy poprawimy poziom nawilżenia skóry, ponieważ kolagen wykazuje zdolność wiązania wody. Dobrze nawilżona skóra wygląda na bardziej jędrną i gładką, co może zmniejszyć widoczność zmarszczek.

Kolagen działa również jak bariera ochronna dla skóry, pomagając chronić ją przed uszkodzeniami spowodowanymi przez czynniki zewnętrzne, takie jak promieniowanie UV, zanieczyszczenia i wolne rodniki. Zmniejszenie uszkodzeń skóry może spowolnić proces starzenia się skóry i powstawanie zmarszczek.

Bulion kolagenowy – opinie

Badanie z 2014 roku opublikowane w "Skin Pharmacology and Physiology" potwierdziło, że w przypadku kobiet, które spożywały hydrolizowany kolagen przez 8 tygodni, nastąpiła znaczna poprawa elastyczności skóry w porównaniu z grupą placebo.

Inne badanie z 2018 roku, którego wyniki zaprezentowano w "Journal of Drugs in Dermatology" także wykazało, że spożywanie suplementów kolagenowych przez 12 tygodni prowadziło do znacznej redukcji zmarszczek oraz poprawy nawilżenia i elastyczności skóry.

Bulion kolagenowy na zmarszczki. To prawdziwy eliksir młodości 123RF/PICSEL

