Czy jajka powinno się myć? Większość Polaków popełnia ten błąd

Temat jajka od lat budzi wiele kontrowersji i na w tym temacie stale prowadzone są badania. Część naukowców twierdzi, że są najzdrowszym produktem pochodzenia zwierzęcego, inna zaś uważają, że ich nadmiar w diecie może mieć fatalne skutki. Sporo emocji budzi również temat jedzenia jajek na surowo, np. w formie zapomnianego już przez niektórych deseru z PRL-u — kogla-mogla. Sporna jest również kwestia tego, czy należy myć jajka, zanim zdecydujemy się je ugotować czy usmażyć.

Czy jajka trzeba myć?

Na jajkach mogą znajdować się różnego rodzaju bakterie, drobnoustroje oraz inne zanieczyszczenia. Skorupka stanowi jednak barierę, która skutecznie chroni wnętrze jajka przed wnikaniem szkodliwych substancji z zewnątrz. Wydawać by się mogło, że mycie jajek po zakupie i włożenie czystych do lodówki będzie dobrym rozwiązaniem. Jak się okazuje - niekoniecznie.

Reklama

Eksperci uważają, że jajek nie powinno się myć - ich zdaniem usuwamy wraz z pozbyciem się zanieczyszczeń, uszkadzamy w ten sposób naturalną otoczkę, która chroni skorupkę jajka. Jeśli dojdzie do jej zniszczenia, bakterie z zewnątrz będą łatwiej wnikać do wnętrza jajka. Mycie jajek skraca również termin ich przydatności do spożycia.

Zaleca się przechowywanie jajek w osobnym pojemniku lub odizolowanym miejscu w lodówce, tak aby skorupki nie miały kontaktu z innymi spożywczymi. Należy też myć ręce, jeśli wcześniej trzymaliśmy w nich jajka.

Zdjęcie Jajka powinny być przechowywane z dala od innych produktów w lodówce / 123RF/PICSEL

Kiedy trzeba umyć jajka?

Druga teoria mówi natomiast, która mówi że jajka powinno się myć - jednak nie wtedy, kiedy chcemy dłużej przechowywać je w lodówce, ale dopiero bezpośrednio przed spożyciem.

Wiele osób tego nie robi, wychodząc z założenia, że spożywają tylko ich zawartość - jednak podczas rozbijania bakterie lub inne drobnoustroje mogą przedostać się na białko i żółtko. Dzieje się tak np. podczas robienia jajecznicy.

Jeżeli natomiast jajka gotujemy na miękko lub twardo, ich wcześniejsze mycie nie jest konieczne. Wysoka temperatura unieszkodliwi wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się na skórce.

Czy trzeba myć jajka przed zjedzeniem na surowo?

Jedzenie jajek na surowo nie jest zalecane, ze względu na ryzyko zakażenia salmonellą. Osoby, które mimo wszystko zdecydują się na zjedzenie surowego jajka, powinny wcześniej sparzyć skorupkę we wrzątku. Zalecenia sanepidu mówią, że należy zalać je wrzątkiem i moczyć przez 2-3 minuty, następnie wylać i opłukać pod bieżącą wodą.