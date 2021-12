Jak gotować jajka, aby dobrze smakowały i łatwo się obierały?

Podstawowym błędem popełnianym przy gotowaniu jajek jest wyciąganie ich prosto z lodówki i wkładanie do wrzącej wody. Nigdy nie powinniśmy tak robić! Zamiast tego należy doprowadzić jajo do temperatury pokojowej lub włożyć je od razu do zimnej wody.

Dlaczego nie można gotować jajek prosto z lodówki?

Jak uratować przypalony sernik? Kwestie temperatury są związane z procesami chemicznymi, jakie zachodzą wtedy w jajku. Jeśli włożymy je zimne, surowe do garnka z wrzącą wodą, to wywołamy w nim gwałtowną reakcję. Jajka mogą wtedy pękać z powodu zmiany temperatury.



Co więcej, w przypadku wkładania zimnych jajek do gorącej wody białko i żółtko przykleja się do wnętrza skorupki, co znacznie utrudnia jego obieranie. Jajko w środku może okazać się także twarde i gumowate.





Jak doprowadzić jajka do temperatury pokojowej?

Doprowadzenie jajek do temperatury pokojowej nie trwa długo. Zazwyczaj wystarczy po prostu wyciągnąć je z lodówki w tym samym czasie, kiedy woda zaczyna się gotować. Kiedy zacznie wrzeć, jajka będą już prawdopodobnie mieć odpowiednią temperaturę.



W jaki sposób ugotować perfekcyjne jajka?

5 kroków do perfekcyjnych jaj na twardo:



Do garnka z wodą wsyp 1-2 łyżki soli lub ⅛ szklanki octu. Wyjmij jajka z lodówki, w międzyczasie doprowadzając wodę do wrzenia. Gdy woda się zagotuje, delikatnie zanurz jajka w wodzie i gotuj przez 12 minut. Przykryj garnek i zdejmij go z ognia. Pozostaw na 18 minut.



Po tym czasie zdejmij pokrywkę i umieść je w zimnej wodzie. Gdy jajka ostygną, są gotowe do obrania i jedzenia

