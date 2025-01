Podstawowym składnikiem musztardy są ziarna gorczycy, które odznaczają się wyjątkowymi właściwościami prozdrowotnymi. Gorczyca ma pozytywny wpływ na układ pokarmowy, wspomagając trawienie i działając lekko przeczyszczająco. Regularne spożywanie musztardy pomaga zapobiegać zaparciom, łagodzi dolegliwości żołądkowe oraz wspiera funkcjonowanie wątroby i trzustki . Co więcej, gorczyca wykazuje właściwości przeciwzapalne i żółciopędne, dzięki czemu jest cennym dodatkiem do codziennej diety.

Nasiona gorczycy to także skarbnica witamin i minerałów. Zawierają witaminę E, która chroni układ sercowo-naczyniowy, oraz witaminy z grupy B, które wspierają funkcjonowanie układu nerwowego. Dodatkowo musztarda jest źródłem magnezu, żelaza i cynku, składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dzięki tym właściwościom musztarda może być nie tylko smacznym dodatkiem, ale także wartościowym elementem prozdrowotnej diety.

Nie każdy wie, że musztarda jest przyprawą niskokaloryczną - łyżeczka tego produktu ma zaledwie 5 kcal. W praktyce oznacza to, że jej umiarkowane spożycie nie wpływa negatywnie na bilans kaloryczny, a dzięki bogactwu błonnika wspiera metabolizm i pracę układu pokarmowego. Błonnik zawarty w gorczycy pomaga regulować poziom glukozy we krwi, co sprzyja kontroli apetytu i redukcji masy ciała.