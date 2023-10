Czy pies może pić mleko? Mit zdrowego mleka upada

Psy są klasyfikowane jako mięsożercy względni, czyli owszem, podstawą jego diety jest mięso, ale może on korzystać również z zasobów pochodzenia roślinnego, wzbogacając tym swoją dietę.

Dlatego często, jeżeli nie ma indywidualnych przeciwwskazań zdrowotnych, można do diety psa wprowadzać jajko, poszczególne warzywa jak marchew, pietruszka, czy owoce - jabłko, banan.

Ale niekiedy pojawia się pytanie, czy pies może pić mleko. Zazwyczaj to pytanie pada częściej w kontekście kotów, ale także właścicieli psów zastanawia to zagadnienie.

Okazuje się, że mleko w diecie psa jest co najmniej dyskusyjne. Krowie, owcze lub kozie mleko zawierające laktozę może niekorzystnie wpłynąć na układ pokarmowy tych zwierząt.

Zdjęcie Pies może nie tolerować laktozy tak samo jak człowiek / 123RF/PICSEL

Nawet niewielka ilość mleka może wywołać u psa biegunkę, czy wzdęcia, zaś białko mleczne zawarte w tym płynie jest częstą przyczyną alergii pokarmowych.

Brak mleka w diecie psa z pewnością nie spowoduje braków w jego zdrowiu, zaś podanie mleka psu może wiązać się przynajmniej z dyskomfortem w przewodzie pokarmowym i zakończyć się biegunką.

Czy pies może jeść nabiał? Niegdyś właściciele często podawali psom twaróg

Samo mleko krowie to nie wszystko. Co z produktami mlecznymi - nabiałem? Niegdyś często można było spotkać się z twarogiem w psiej misce, ale czy jest on faktycznie konieczny?

Podobnie jak w przypadku mleka, zawierającego laktozę, twaróg, jogurt, czy serek wiejski mogą wywołać u psa dolegliwości układu pokarmowego.

Zdjęcie Czy pies może jeść twaróg? / 123RF/PICSEL

U niektórych psów jednak nie występują żadne dolegliwości po spożyciu twarogu, czy jogurtu naturalnego i właściciele czasami decydują się na takie urozmaicenie diety.

Jednak nie jest to wskazaniem zoodietetyków i w tym przypadku lepiej skupić się na produktach, które psu raczej nie powinny zaszkodzić, a samo zwierzę będzie mogło z nich pozyskiwać witaminy i minerały.

Należy także pamiętać, że zmiany w diecie psa najlepiej konsultować z lekarzem weterynarii lub zoodietetykiem.