Wapń , oznaczany symbolem chemicznym Ca, jest jednym z najważniejszych makroelementów w organizmie człowieka. Aż 99 proc. tego pierwiastka znajduje się w kościach i zębach, gdzie pełni funkcję budulcową , niezbędną dla utrzymania ich wytrzymałości. Pozostały 1 proc. wapnia odgrywa kluczową rolę w procesach fizjologicznych, takich jak krzepnięcie krwi, przekazywanie impulsów nerwowych oraz kurczenie się mięśni. Jony wapnia wspomagają również utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej organizmu oraz pomagają w neutralizowaniu nadmiaru kwasów, co jest istotne dla zachowania odpowiedniego pH krwi.

Niedobór wapnia może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak tężyczka, osteoporoza czy krzywica u dzieci. Z drugiej strony, nadmiar wapnia może skutkować rozwojem kamicy nerkowej lub zaburzeniami wchłaniania innych minerałów. Dlatego jego odpowiedni poziom w organizmie jest kluczowy, ale nie oznacza to, że suplementacja wapnia jest uniwersalnym rozwiązaniem na różne dolegliwości, w tym alergie.

Przekonanie, że wapno pomaga w łagodzeniu objawów alergicznych, wywodzi się z tradycyjnych praktyk medycznych. W przeszłości wapń był stosowany jako składnik pomocniczy w preparatach przeciwhistaminowych, co mogło sugerować jego działanie antyalergiczne. Tymczasem substancją odpowiedzialną za redukcję objawów alergii były leki blokujące histaminę, a wapń pełnił jedynie rolę uzupełniającą.

Mimo braku naukowych dowodów na skuteczność wapnia w leczeniu alergii suplementacja tego pierwiastka może być korzystna dla osób z jego niedoborem, zwłaszcza w kontekście zdrowia kości i zapobiegania osteoporozie. Ważne jest jednak, aby podejść do suplementacji świadomie i unikać nadmiaru, który może prowadzić do skutków ubocznych. Pamiętajmy, że najlepszym sposobem na zdrowie jest zbilansowana dieta oraz odpowiednio dobrana terapia, dostosowana do indywidualnych potrzeb organizmu.