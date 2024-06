ZUS nie zmniejszy świadczenia emerytom w wieku powyżej 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Wyjątek od tej zasady stanowią emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego. Jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie i bez dopłaty do minimum.