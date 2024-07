Data ważności przekroczona? Tych produktów nie musisz wyrzucać

Ponad połowa Polaków marnuje żywność w swoich domach - to dane Federacji Polskich Banków Żywności zawarte w raporcie "Nie Marnuj Jedzenia 2023". Z jednej strony 56 proc. Polaków przyznaje się do marnowania żywności, z drugiej: 1,6 mln osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa.

Marnowanie żywności: wersja polska

W naszym kraju każdego roku marnowane jest 4,8 mln ton żywności, a za 60 proc. całości wyrzucanego wyrzucanego jedzenia odpowiadają konsumenci. Z raportu wynika, że w koszu najczęściej lądują:

pieczywo (52 proc.),

owoce (38 proc.),

warzywa (36 proc.),

wędliny (32 proc.).

Eksperci dostrzegli jednak pewne pozytywne zmiany. W porównaniu z poprzednimi badaniami, wzrósł odsetek osób, które wyrzucają jedzenie raz w miesiącu (23 proc.) lub rzadziej (25 proc.). Mniej osób deklaruje też marnowanie żywności kilka razy w tygodniu (6 proc.) i parę razy w miesiącu (24 proc.). Jak zwracają uwagę autorzy raportu, sygnałem alarmowym stały się podwyżki cen żywności, spowodowane inflacją. - Aż 76 proc. przyznało, że ograniczyło marnowanie żywności z uwagi na rosnące koszty życia. Najczęstszą decyzją jest rezygnacja z wybranych produktów, które są za drogie (61 proc.). Jedna na trzy osoby badane potwierdziła, że przygotowuje mniejsze porcje (36 proc.) lub przygotowuje dania z mniejszej liczby składników (33%). Jednocześnie aż 18 proc. przyznało, że rezygnuje z wybranych posiłków - czytamy na stronie bankizywnosci.pl.

Data ważności: o czym mówi?

Pomocna w tym, by nie marnować żywności, jest znajomość terminów "produkt ważny do" i "najlepiej spożyć przed". Warto czytać etykiety znajdujące się na opakowaniach żywności, bo nie zawsze jest tak, że produkt, którego termin przydatności minął, musi od razu wylądować w koszu.

"Produkt ważny do" oznacza, że po przekroczeniu daty na opakowaniu, jedzenie nie nadaje się do spożycia i w tym przypadku lepiej się go pozbyć.

- Produkty, które łatwo się psują to te, na których na opakowaniu podany jest dokładny termin przydatności do spożycia (jest tam formułka "należy spożyć do:" i dokładna data). Po upływie tego czasu nie należy ich jeść, ponieważ stwarzają potencjalne zagrożenie dla zdrowia - podaje serwis bankizywnosci.pl.

Drugie określenie, czyli "produkt ważny do" odnosi się do poziomu świeżości towaru. W tym przypadku przekroczenie daty wiąże się z tym, że produkt po prostu zaczyna tracić na wartości. Może nie smakować jak wcześniej, nie mieć tak intensywnego koloru czy zapachu, ale wcale nie oznacza to, że jest szkodliwy! W tym przypadku kluczowe jest jego odpowiednie przechowywanie. Dlatego też wiele produktów spożywczych można bezpiecznie spożywać przez kilka dni, tygodni, a czasami i miesięcy. Jednak przed spożyciem produkty należy sprawdzić pod kątem zapachu, wyglądu, konsystencji i smaku.

Data ważności przekroczona? Niektóre produkty możesz jeść bez obaw

Według danych opublikowanych przez belgijską Federalną Agencję ds. Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego (AFSCA) i Niemiecki Bank Żywności, przez rok lub więcej po upływie terminu ważności znajdującego się na opakowaniu można korzystać z takich produktów jak:

kawa,

cukier,

makaron,

ryż,

kasza,

mąka.

Do listy można też dodać np. płatki owsiane czy czekoladę (od daty wskazanej na opakowaniu będzie dobra jeszcze przez ok. trzy miesiące - jasny nalot to tłuszcz). Przypraw możemy używać jeszcze rok od wskazanej daty, podobnie jak miodu czy warzyw konserwowych. Masło najlepiej zjeść do 21 dni, ser pleśniowy do 10 dni, a ser żółty do 21 dni. Mrożone owoce i warzywa najlepiej wykorzystać do 6 miesięcy.



Czego nie jeść po terminie?

Uważać trzeba natomiast z produktami takimi jak mięso, ryby i wędliny, pakowane kiełki i sałatki, nabiał i jajka. Jeżeli po dacie przydatności produkty zaczynają nieprzyjemnie pachnieć, mają inny wygląd - lepiej nie ryzykować, bo mogą nam grozić przykre konsekwencje, np. w postaci poważnego zatrucia. Posiłki z tego typu produktów najbezpieczniej planować w pierwszej kolejności.

