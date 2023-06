Kawa to dla większości z nas zastrzyk energii. Problem pojawia się wtedy, kiedy napój nas nie pobudza. Czy da się zaradzić senności, która nas ogarnia po wypiciu kawy?

Czemu kawa pobudza?

Zdrowie Pijesz kawę na czczo? Wyniki badań są jednoznaczne. Jest konkretna odpowiedź dla kawoszy Pobudzające właściwości kawy wynikają z zawartości kofeiny. To związek, który działa, jak środek pobudzający — zwiększa aktywność mózgu oraz układu nerwowego. Po wypiciu w naszym organizmie podnosi się poziom kortyzolu oraz zwiększa produkcja adrenaliny. Skutkiem tych procesów jest polepszenie koncentracji oraz zmniejszenie uczucia zmęczenia.

Po spożyciu kawy zwykle mija 5-30 minut aż zaczniemy odczuwać pierwsze efekty. To, jak długo się utrzymają, zależy od wielu czynników. Jest to m.in. waga danej osoby, czy tolerancja na kofeinę.

Czytaj również: Pijesz kawę z mlekiem w ciągu dnia? Lekarka: to droga do insulinooporności i tycia

Reklama

Dlaczego po kawie robisz się senny?

Kawa pomimo swojego pobudzającego działania na niektórych działa usypiająco. Naukowcy powiązali to zjawisko z adenozyną. To związek, który w naszym organizmie odpowiada za wysyłanie sygnałów zmęczenia do naszego mózgu. Kofeina blokuje jego działanie, jednak nie zaprzestaje produkcji związku. Oznacza to, że po czasie skumulowana adenozyna zaczyna ponownie działać, a my odczuwamy senność i zmęczenie. Dla niektórych może to być po prostu sygnał, że czas sięgnąć po kolejną filiżankę kawy.

Inną przyczyną zmęczenia po wypiciu kawy jest kortyzol. To substancja, którą nasz organizm wydziela, kiedy jesteśmy przestraszeni lub zestresowani. Jego podwyższony poziom nie tylko zwiększa naszą czujność i koncentracja, ale także może prowadzić do szybszego zmęczenia później w ciągu dnia.

Zdjęcie Osoby, które lubią słodzić napój, mogą czuć senność po jego wypiciu przez szybki i gwałtowny skok cukru we krwi / 123RF/PICSEL

Powodem, przez który kawa sprawia, że jesteśmy senni, może być zbyt wysoka tolerancja na kofeinę. Jeśli pijemy dużo kawy, nasz organizm może uodparniać się na jej działanie i potrzebować większej dawki, aby poczuć pożądany efekt.

Osoby, które lubią słodzić napój, mogą czuć senność po jego wypiciu przez szybki i gwałtowny skok cukru we krwi. Jest on bardzo szybko przetwarzany i skutkuje gwałtownym wyrzutem insuliny do krwi. To za jego sprawą możemy czuć senność. Podobnie dzieje się, jeśli każdej filiżance kawy towarzyszy słodka przekąska.

Niektóre ziarna kawy zawierają toksyczne metabolity grzybów. One również mogą odpowiadać za uczucie senności po wypiciu napoju.

Sprawdź: Trzy najgorsze rodzaje kawy. Ciało starzeje się w zaskakującym tempie

Co zrobić, gdy po kawie chce mi się spać?

Zanim zaczniesz działać, dobrze jest znaleźć przyczynę, dlaczego kawa ma na ciebie negatywny wpływ.

Jeśli senność wynika z wysokiej odporności na kofeinę to znak, że może musisz pić więcej kawy. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzić. Zaleca się dziennie przyjmować maksymalnie 400 mg kofeiny dziennie. To ok. cztery filiżanki parzonej kawy po 240 ml. Jeśli przekraczasz tę dawkę, może to być znak, że warto zrobić detoks od kawy. Odstawienie jej na jakiś czas powinno pozwolić twojemu organizmowi na zaprowadzenie ponownej równowagi.

Zdjęcie Picie słodzonej kawy może mieć zły wpływ na twoje zdrowie / 123RF/PICSEL

Dobrym sposobem na uniknięcie nadmiernego zmęczenia po wypiciu kawy jest pozwolenie sobie na sen. Mimo że brzmi to nieracjonalnie, kawowe drzemki zdobywają coraz większą popularność. Bezpośrednio po wypiciu kawy, zanim kofeina przystąpi do działania, połóż się na ok. 30 minut. Obudzisz się bardziej wypoczęty i gotowy do działania.

Jeśli pijesz dużo słodzonej kawy, zmęczenie i senność może być znakiem, aby przestać to robić. Gwałtowne podnoszenie się poziomu cukru i insuliny we krwi może prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych. Warto przekonać się do jej gorzkiej wersji.