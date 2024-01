Spis treści: 01 Wszystko zaczyna się od socjalizacji kota

02 Dlaczego kot gryzie podczas głaskania? Być może potrzebuje przestrzeni

03 Kot gryzie podczas głaskania? To znak

04 Gryzienie może być komplementem

Spędzasz przyjemnie czas, siedząc na wygodnej kanapie i głaszcząc swojego mruczka. Czynność działa relaksująco zarówno na ciebie, jak i kota, który wydaje z siebie pełne zadowolenia mruczenie. Sielanka zostaje jednak nagle przerwana. Dlaczego kot gryzie po rękach? Zrozumienie kociego zachowania pomoże budować udaną relację z czworonożnym przyjacielem.

Wszystko zaczyna się od socjalizacji kota

Nie każdy kot jest leniwym pieszczochem, który tylko czeka na dawkę pieszczot od swojego opiekuna. Zwierzęta są indywidualistami, a ogromny wpływ na ich zachowanie ma wczesny etap życia, kluczowe są pierwsze tygodnie.

Zakłada się, że najlepszy czas na socjalizację kota przypada między drugim a ósmym tygodniem ich życia. W tym okresie należy przyzwyczajać zwierzęta do ludzkiej obecności, dotyku i głaskania. Powinny być często brane na kolana i przytulane. W takich warunkach najłatwiej jest wychować kociego pieszczocha, który będzie domagać się czułego kontaktu z opiekunem w dorosłym życiu. Jeśli mruczek nie miał takich doświadczeń, może szybko się denerwować, dając o tym znać poprzez gryzienie.

Dlaczego kot gryzie podczas głaskania? Być może potrzebuje przestrzeni

Często mówi się o tym, że koty chodzą własnymi ścieżkami. Nawet jeśli ich trasa ogranicza się do przestrzeni w mieszkaniu, nadal są indywidualistami. Mają różne upodobania względem rozrywki. Niektóre zwierzaki wolą spędzać czas na typowej zabawie i polowaniu, a mniej wolą czasu spędzać na pieszczotach.

Zdarza się również, że same domagają się uwagi i wskakują na nasze kolana. Co zatem może pójść nie tak i dlaczego kot gryzie po rękach? W ten sposób sygnalizuje, że chce wrócić do swoich kocich spraw. Pod żadnym pozorem nie należy zmuszać go do kolejnych minut spędzonych na głaskaniu. Uważnie obserwuj podopiecznego, ponieważ zanim w ruch pójdą zęby, może dawać inne sygnały świadczące o jego zniecierpliwieniu:

kot zaczyna się wiercić,

cofa uszy,

syczy,

uderza ogonem o podłoże,

napina mięśnie.

Nie ignoruj tych znaków, a będziecie żyć w zgodzie.

Kot gryzie podczas głaskania? To znak

Na skórze zwierzaków znajduje się mnóstwo zakończeń nerwowych, dlatego należy być bardzo delikatnym podczas kontaktów. Niestety, czasem nawet najbardziej ostrożny dotyk może wywołać u kota reakcję obronną. Nie denerwuj się, a zacznij baczną obserwację.

Jeśli mruczek źle reaguje na głaskanie w konkretnych miejscach, może być to spowodowane stanem zapalnym lub doznanym urazem. Konsultacja z weterynarzem jest nieodzowna, by móc w porę wdrożyć odpowiednie leczenie i przynieść ulgę zwierzęciu.

Gryzienie może być komplementem

Zgadza się. Nie zawsze coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak oznaka zdenerwowania czy niechęci, jest czymś negatywnym. Do głosu dochodzą pierwotne instynkty kota. Jeśli pupil jest zrelaksowany i delikatnie łapie twoją dłoń zębami, wyraża w ten sposób zadowolenie.

Małe koty są często lizane i lekko skubane zębami przez swoją mamę, tak samo bawią się z rodzeństwem. Delikatne gryzienie po rękach opiekuna może być więc wyrazem pozytywnych uczuć, miłości i przywiązania. Możemy być usatysfakcjonowani, że udało nam się zbudować u kota silne poczucie bezpieczeństwa i więzi.

