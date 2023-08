Jakie warunki trzeba spełnić, aby przejść na emeryturę?

Emerytura jest comiesięcznym świadczeniem pieniężnym, które przysługuje po przepracowaniu ustawowej liczby lat i osiągnięciu określonego wieku. Ten jest różny w zależności od płci osoby ubezpieczonej. Od 1 października 2017 roku wynosi kolejno 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Wyjątek stanowią osoby pracujące w zawodzie uprawniającym do wcześniejszej emerytury, w tym przede wszystkim górnicy, służby mundurowe, ratownicy górscy czy pracownicy służby celnej.

Podczas przejścia na emeryturę ważny jest również staż pracy. To 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Jak ustalana jest wysokość emerytury? Oto od czego zależy

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego, a także zwaloryzowanego kapitału początkowego, środków zapisanych na subkoncie i średniego dalszego trwania życia.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami brak określonej liczby lat pracy nie jest przeszkodą, aby na konto seniora wpływała emerytura. Konieczne jest jedynie osiągnięcie wieku emerytalnego. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli senior pracował krótko, wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego przysługuje mu wypłata świadczenia. Jej wysokość będzie jednak zdecydowanie niższa.

Emerytury nie dostanie ta osoba, która na swoim koncie emerytalnym nie zgromadzi żadnych środków, a więc nie przepracuje ani jednego dnia.

Lata pracy a wysokość emerytury. Oto, skąd wzięła się wysokość twojego świadczenia

"Kiedy osiągniemy wiek emerytalny i złożymy wniosek o świadczenie, ZUS dzieli zebrany kapitał przez dalsze trwanie życia. Wynik tego działania jest emeryturą. Jeśli ktoś nie wypracował stażu ubezpieczeniowego (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), a przez krótki czas odprowadzał składki, faktycznie musi liczyć się z tym, że otrzyma bardzo niskie świadczenie" - wskazuje dziennik "Fakt".

Co ważne, od 1999 roku, czyli momentu jednej z reform emerytalnych, wystarczy przepracować choćby jeden dzień, z którego odprowadzona zostanie składka do ZUS-u. Dzięki tej zasadzie najniższą obecnie wypłacaną w Polsce emeryturą jest kwota 2 gr, którą otrzymuje emerytka, która w swoim życiu przepracowała jeden dzień, za który zapłaciła składkę.

Aby otrzymać prawo do gwarantowanej minimalnej emerytury trzeba przepracować nieco dłużej - wspomnianych 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. To upoważnia do pobierania świadczenia w wysokości 1588,44 zł brutto.

