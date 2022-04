Monstera w ostatnim czasie zaczęła gościć w wielu domach. Ta oryginalna roślina pozwala stworzyć klimat "miejskiej dżungli". Efektowne, popękane zielone liście są ozdobą nie tylko klasycznych, ale i nowoczesnych wnętrz. Często występują też jako motyw na tapetach czy też tekstyliach. Monstera nie jest wymagającą rośliną. Najbardziej lubi półcień, nawadniać należy ją raz w tygodniu, a w zimie - raz na dwa tygodnie. Pięknie będzie rosła na przepuszczalnym torfie. Więcej o pielęgnacji monstery przeczytasz w serwisie: porady.interia.pl

Miłośnicy tej rośliny często podkreślają, że miewa swoje humory. Daje znać, gdy jest jej źle - gdy ma za ciemno albo za sucho. Najczęściej o tym, że coś dzieje się z monsterą, dowiemy się, obserwując jej liście.

Monstera płacze - co to oznacza?

Na liściach monstery często zauważyć możemy również krople wody. Wiele osób zastanawia się "dlaczego monstera płacze?" Zjawisko, o którym mowa, to nie płacz rośliny a gutacja. Zachodzi wtedy, gdy roślina nie ma możliwości swobodnego odparowywania wody. To może być sygnał, że monstera próbuje poradzić sobie z nadmiarem wody czy soli mineralnych zawartych w podłożu. To też reakcja na to, że wilgotność powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywa, jest za duża.

Zjawisko gutacji występuje także wśród innych roślin doniczkowych. Należą do nich m.in.:

Zdjęcie Monstera wymaga odpowiedniej lokalizacji - to kluczowe / 123RF/PICSEL

Co zrobić, gdy na liściach monstery pojawią się krople wody?

Podstawą będzie naprawienie błędów, które popełniamy przy pielęgnacji. Wiemy już, że chodzi przede wszystkim o podlewanie. Jeśli szybko zareagujemy, to będziemy mogli cieszyć się z bujnie rozrastającej się monstery. Pamiętać należy również o tym, aby pojawiająca się na liściach woda, nie pozostawała na ich powierzchni długo. Może to niestety negatywnie wpłynąć na ich wygląd, a także doprowadzić do rozwoju szkodliwych grzybów.