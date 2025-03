Długo mieliśmy ją za chwast. Bije na głowę zwykłe sałaty

Oprac.: Magdalena Kowalska

Roszponka warzywna, zwana też często roszpunką, to roślina z rodziny kozłkowatych. Mimo to ze względu na wygląd mylimy ją i zaliczamy do sałat. Jej niewielkie zielone liście kryją w sobie moc składników odżywczych, które przewyższają pod tym względem większość popularnych sałat. Roszponka wspiera detoksykację, łagodzi dolegliwości trawienne i dodaje energii. Jest jedną z najlepszych roślin wzmacniających organizm w trakcie przesilenia wiosennego. W dodatku to bogate źródło najcenniejszych przeciwutleniaczy. Sprawdź, dlaczego warto włączyć roszponkę do swojej diety.