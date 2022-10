Tak w mgnieniu oka wysuszysz mokrą odzież. Ten patent to prawdziwy hit!

Gdy na zewnątrz robi się chłodno, suszenie ubrań, ręczników czy pościeli staje się problematyczne. Szczególnie uciążliwe bywa dla osób mieszkających w niewielkich mieszkaniach oraz tych, którzy nie mają w posiadaniu suszarki bębnowej. Czasem chcemy natychmiast wysuszyć konkretną część garderoby, bo potrzebujemy ją założyć jeszcze tego samego dnia. I tutaj z pomocą przychodzi sprytny sposób na szybkie odsączenie wody z ubrania. Mało kto go zna, a działa naprawdę świetnie.

Suszenie prania zmorą w okresie jesienno-zimowym

W większości polskich domów najczęstszym miejscem suszenia ubrań jesienią i zimą są grzejniki, rozkładane suszarki na pranie albo takiej do bielizny. Bywa to niekiedy uciążliwe - para unosząca się z ubrań sprzyja wilgoci w mieszkaniu, a porozwieszane ciuchy nie są zbyt ciekawym widokiem, szczególnie podczas wizyty gości.

Niektórzy próbują dosuszać ubrania za pomocą suszarki do włosów, jednak to czasochłonne i niezbyt skuteczne. Jak więc sprawić, by konkretna rzecz wyschła w mgnieniu oka? Jest na to pewien banalny, mało znany patent.

Trik na suszenie odzieży za pomocą zwykłej pralki

Posiadacze zwykłej pralki bębnowej mogą w prosty sposób wykorzystać ją jako suszarkę do ubrań. Brzmi niewiarygodnie, jednak ten trik naprawdę działa! Wystarczy wrzucić do bębna mokrą rzecz oraz drugą, suchą, dużych rozmiarów - np. ręcznik. Potem należy nastawić pralkę na samo wirowanie i to wszystko! Już po jednym cyklu, mokra rzecz powinna być praktycznie sucha.

Patent polega na tym, że suchy ręcznik w trakcie wirowania ma pomóc na odsączenie wody z mokrego ubrania. Proces ten dojdzie do skutku tylko wtedy, gdy ręcznik będzie duży, a wirowanie ustawione na najwyższe obroty. Tak oto w łatwy sposób wysuszysz bluzkę, koszulę czy spodnie, które natychmiast po wyjęciu z pralki możesz na siebie założyć.

