Grubosz, czyli popularne drzewko szczęścia

Popularne drzewko szczęścia, które zdobi nasze biurka czy parapety to grubosz jajowaty pochodzący z południowej części Afryki. W naturalnych warunkach roślina może urosnąć nawet do 2 metrów! Hodowana w domu nie jest w stanie osiągnąć takich rozmiarów, ale jeśli będziemy o nią dbać, po kilku latach może urosnąć do 3 metrów wysokości.

Grubosz obejmuje ponad 200 gatunków, które pochodzą z różnych zakątków świata - przede wszystkim ze wschodniej i południowej części Afryki. W Polsce dziko rośnie tylko grubosz wodny.

Grubosz swoim wyglądem przypomina nieco drzewko bonsai - to zielony sukulent, który podobnie jak kaktusy gromadzi wodę. Wilgoć magazynuje w mięsistych liściach i grubych łodygach, które z czasem stają się zdrewniałe. Dlatego też potocznie określa się go mianem drzewka.

Drzewko szczęścia - pielęgnacja i podlewanie

Zdjęcie Grubosz jajowaty w Polsce cieszy się niezwykłą popularnością / 123RF/PICSEL

Grubosz jajowaty nie jest zbyt wymagający w pielęgnacji - z jego uprawą jest w stanie poradzić sobie każdy. Drzewko szczęścia lubi lekko gliniaste lub piaszczyste podłoże. Z kolei przysypanie ziemi od góry dodatkową warstwą małych kamyczków zmniejszy parowanie wody i nada roślinie piękny wygląd. Warto ustawić grubosza w dobrze oświetlonym miejscu. Drzewko szczęścia odwdzięczy się pięknym wyglądem - roślina wybarwi się, a na brzegach pojawią się czerwone smugi. Z kolei ustawiona w cieniu będzie blada.

Chociaż dobrze oświetlone miejsce jest dla grubosza wskazane, latem i w trakcie upałów, liście rośliny będą narażone na zmianę koloru na czerwony i marszczenie się. Dlatego w tym czasie warto podlewać go częściej lub wystawić na zadaszony balkon.

Dodaj odrobinę soku z cytryny i podlej. Na drzewko szczęścia zadziała jak eliksir

Zdjęcie Odrobina soku z cytryny i woda mogą zdziałać cuda! Dzięki nim drzewko szczęścia wypięknieje / 123RF/PICSEL

Zimą drzewko szczęścia nie powinno sprawiać większych problemów w pielęgnacji. Grubosz świetnie znosi suche powietrze, więc żaden kaloryfer mu niestraszny. Ważne, by nie narażać go na mroźne powietrze podczas wietrzenia mieszkania.

Jak sprawić, by drzewko szczęścia również w tym czasie wypuszczało nowe liście? Istnieje prosty trik, który warto wykorzystać. Wystarczy woda i odrobina soku z cytryny - taka mikstura zadziała na drzewko szczęścia niczym eliksir. Do wody wystarczy dodać odrobinę soku z cytryny i taką mieszanką podlewać mniej więcej raz w miesiącu. Taki zabieg z pewnością ożywi naszą roślinę.

Na koniec jeszcze parę słów o podlewaniu. Pamiętajmy o tym, by wodę lać bezpośrednio do ziemi, a nie na liście. Podlewajmy roślinę obficie, najlepiej wtedy, gdy podłoże będzie już całkowicie suche. Roślina magazynuje wodę w liściach, dlatego bardzo długo wytrzyma bez podlewania. Jeśli doprowadzimy do jej przelania, może zgnić.

