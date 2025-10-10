Dodaj ten grzyb do kawy, a uzyskasz przeciwzapalną miksturę
Picie kawy w odpowiednich i umiarkowanych ilościach może korzystanie wpływać na zdrowie, a to m.in. z uwagi na występujące w niej antyoksydanty i flawonoidy, które chronią komórki i zwalczają wolne rodniki. Dodając do tego napoju pewne składniki, zdecydowanie poprawimy jej właściwości prozdrowotne.
Azjatycki grzyb do kawy
Dietetyk dr Bartek Kulczyński, który prowadzi popularny kanał na platformie YouTube, podzielił się z widzami wskazówkami dotyczącymi efektywniejszego działania wypijanej kawy, o ile dodamy do takiego napoju pewne prozdrowotne składniki.
Mężczyzna z pierwszej kolejności wskazuje na nieoczywisty dodatek w postaci grzybów, ale nie tych leśnych. Dietetyk wyjaśnia, że chodzi o Cordyceps, czyli pewien rodzaj grzyba pasożytującego na owadach w wysokogórskich regionach Azji, głównie w Tybecie. Ekspert dodaje, że taki grzyb jest bezpieczny dla zdrowia, a naukowcy potwierdzają jego prozdrowotne właściwości. Ponadto jego smak mają się dobrze komponować z kawą.
Cordyceps, Bartka Kulczyńskiego, wspiera działanie układu odpornościowego. Jedna z prac naukowych, na którą powołuje się dietetyk, wykazała, że stosowanie Cordycepsu spowodowało wzrost poziomu krążących we krwi komórek NK, odpowiedzialnych za szybkie rozpoznawanie i eliminowanie zakażonych komórek.
"To samo badanie wykazało, że stosowanie Cordycepsu pomaga zredukować poziom niektórych cząsteczek prozapalnych, takich jak Interleukina-1 i Interleukina-6" - mówi dietetyk. Co więcej - badanie z 2016 r. wykazało, że Cordyceps łagodzi objawy astmy i wspomaga funkcjonowanie płuc u osób z tą chorobą.
Dr Kulczyński dodaje, że Cordyceps najlepiej dodawać do kawy w formie proszku - dwa razy dziennie po pół, płaskiej łyżeczki.
Peruwiański żeń-szeń w filiżance kawy
Korzeń maca, czyli peruwiański żeń-szeń, to kolejny produkt, który zdaniem dietetyka z powodzeniem można dodawać do kawy, chcąc wzbogacić jej prozdrowotne właściwości. Korzeń maca zmniejsza u kobiet objawy menopauzy w postaci lęków, zaburzeń depresyjnych i zaburzeń libido.
W tym przypadku dietetyk również poleca dodawać do kawy korzeń maca w formie proszku, w ilości jednej łyżeczki - dwa, trzy razy dziennie.
Inulina w kawie poprawi kondycję jelit
Trzeci dodatek, który z powodzeniem możemy dodawać do kawy, to inulina, czyli naturalny prebiotyk występujący m.in. w topinamburze i cykorii. "Jest to substancja, która odżywia dobroczynne bakterie w naszych jelitach i sprzyja ich wzrostowi" - tłumaczy dr Kulczyński.
Jedno z badań przeprowadzonych w tym roku wykazało, że inulina sprawia, że bakterie jelitowe produkują aż o 44 proc. więcej maślanu w przewodzie pokarmowym, czyli związku, który m.in. łagodzi stany zapalne w jelitach.
Inne badanie z sierpnia br. wykazało, że inulina może być wartościowym składnikiem we wspomaganiu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów - wyjaśnia dietetyk. "Inulina ma neutralny, lekko słodki smak i dobrze się rozpuszcza, stąd będzie ona dobrym dodatkiem do kawy, choć oczywiście można ją dodawać również do innych produktów. Polecam stosować ją w ilości jednej łyżeczki dwa lub trzy razy dziennie" - mówi ekspert.
Które przyprawy warto dodawać do kawy?
Bez wątpienia jedną z przypraw, którą warto dodawać do kawy, jest kardamon zielony, poprawiający zdrowie metaboliczne. Kardamon zielony skutecznie obniża poziom trójglicerydów we krwi średnio o 14 miligramów na decylitr. Co więcej - kardamon obniża również LDL, chroniąc przed miażdżycą.
Co jeszcze warto łączyć z kawą? Dr Kulczyński wymienia cynamon cejloński, ponieważ spożywając go z posiłkiem, możemy skutecznie obniżyć poziom glukozy we krwi. Cynamon wpływa również na procesy związane z obniżaniem poziomu trójglicerydów.