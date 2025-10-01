Nigdy nie łącz tych leków z kawą. Skutki mogą być opłakane dla zdrowia
Dla wielu osób poranne picie kawy to rytuał, bez którego nie sposób rozpocząć dnia. Aromatyczny napój poprawia nastrój, dodaje energii i ułatwia rozbudzenie się o poranku. Warto jednak wiedzieć, że ze względu na dużą ilość kofeiny może wchodzić w interakcje z wieloma lekami, także tymi popularnymi, po które sięgamy dość często. Niestety na dłuższą metę możesz sobie w ten sposób mocno zaszkodzić. Sprawdź, w jakich sytuacjach lepiej poczekać z wypiciem kawy o poranku.
Spis treści:
- Sezon infekcyjny? Uważaj, kiedy pijesz kawę
- Hormony a kawa
- Środki przeciwbólowe
- Leki na serce
- Antydepresanty i leki psychotropowe
Sezon infekcyjny? Uważaj, kiedy pijesz kawę
Kofeina działa pobudzająco na układ nerwowy, podobnie jak znajdująca się w wielu lekach na przeziębienie i grypę pseudoefedryna. Dzięki niej czujemy się lepiej, zmniejsza się przekrwienie błony śluzowej nosa i ilość flegmy. Niestety w połączeniu z kawą działanie leków może być zbyt intensywne, co często skutkuje przyspieszonym biciem serca, drżeniem, uczuciem niepokoju, bólami głowy i bezsennością. Część badań sugeruje też, że połączenie kofeiny i pseudoefedryny może podnosić poziom cukru we krwi i temperaturę ciała. Dlatego przyjmując leki na grypę, lepiej zrezygnować z kawy i napojów zawierających duże ilości kofeiny.
Hormony a kawa
Kawy nie należy pić również w zbyt krótkim odstępie po przyjęciu lewotyroksyny, czyli syntetycznego hormonu tarczycy. Lek stosuje się m.in. w niedoczynności tarczycy, ale też w przypadku pojawienia się guzków na tym gruczole. Badania wykazały, że zbyt szybkie wypicie kawy po zażyciu hormonu może zmniejszać jego przyswajanie w organizmie nawet o 50 proc. Odkryto, że kofeina może wiązać się z lekiem już w żołądku i utrudniać jego wchłanianie, a do tego przyspiesza motorykę jelit. Dlatego leki na tarczycę należy przyjmować na czczo, a z posiłkiem odczekać około godziny. Kawę można pić 1-2 godziny po zażyciu leku. Podobnie działanie występuje w przypadku niektórych leków stosowanych przy osteoporozie.
Środki przeciwbólowe
Niektóre leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe oprócz substancji czynnej (np. środki z aspiryną i paracetamolem) zawierają też kofeinę, która zwiększa ich działanie. Przyjmując je, lepiej zrezygnować z kawy, bo dodatkowa dawka kofeiny może zwiększać ich stężenie w organizmie i negatywnie wpływać na żołądek - zwiększać kwasowość i podrażniać błony śluzowe układu pokarmowego.
Leki na serce
Kofeina może podnieść ciśnienie krwi nawet na kilka godzin, co może być niekorzystne dla osób przyjmujących leki na nadciśnienie lub arytmię serca. Jeśli zmagasz się z chorobami układu krążenia, skonsultuj z lekarzem wpływ kawy na zdrowie i przyjmowane leki. Warto też obserwować reakcję organizmu na kofeinę.
Antydepresanty i leki psychotropowe
Spożywanie kawy należy skonsultować z lekarzem także w przypadku przyjmowania leków na depresję i zaburzenia psychiczne. Może ona wchodzić w interakcje zarówno z lekami starszej generacji (TLPD), jak i bardziej nowoczesnymi środkami (SSRI). W przypadku tych pierwszych kofeina może spowalniać rozkład substancji czynnej, co skutkuje przedłużającym się uczuciem zdenerwowania lub pobudzenia. Z kolei nowoczesne leki mogą być gorzej przyswajalne, jeśli łączymy je z kawą.