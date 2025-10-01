Spis treści: Sezon infekcyjny? Uważaj, kiedy pijesz kawę Hormony a kawa Środki przeciwbólowe Leki na serce Antydepresanty i leki psychotropowe

Sezon infekcyjny? Uważaj, kiedy pijesz kawę

Kofeina działa pobudzająco na układ nerwowy, podobnie jak znajdująca się w wielu lekach na przeziębienie i grypę pseudoefedryna. Dzięki niej czujemy się lepiej, zmniejsza się przekrwienie błony śluzowej nosa i ilość flegmy. Niestety w połączeniu z kawą działanie leków może być zbyt intensywne, co często skutkuje przyspieszonym biciem serca, drżeniem, uczuciem niepokoju, bólami głowy i bezsennością. Część badań sugeruje też, że połączenie kofeiny i pseudoefedryny może podnosić poziom cukru we krwi i temperaturę ciała. Dlatego przyjmując leki na grypę, lepiej zrezygnować z kawy i napojów zawierających duże ilości kofeiny.

Hormony a kawa

Kawy nie należy pić również w zbyt krótkim odstępie po przyjęciu lewotyroksyny, czyli syntetycznego hormonu tarczycy. Lek stosuje się m.in. w niedoczynności tarczycy, ale też w przypadku pojawienia się guzków na tym gruczole. Badania wykazały, że zbyt szybkie wypicie kawy po zażyciu hormonu może zmniejszać jego przyswajanie w organizmie nawet o 50 proc. Odkryto, że kofeina może wiązać się z lekiem już w żołądku i utrudniać jego wchłanianie, a do tego przyspiesza motorykę jelit. Dlatego leki na tarczycę należy przyjmować na czczo, a z posiłkiem odczekać około godziny. Kawę można pić 1-2 godziny po zażyciu leku. Podobnie działanie występuje w przypadku niektórych leków stosowanych przy osteoporozie.

Kawa może wchodzić w szkodliwe interakcje z wieloma lekami yilmazsavaskandag 123RF/PICSEL

Środki przeciwbólowe

Niektóre leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe oprócz substancji czynnej (np. środki z aspiryną i paracetamolem) zawierają też kofeinę, która zwiększa ich działanie. Przyjmując je, lepiej zrezygnować z kawy, bo dodatkowa dawka kofeiny może zwiększać ich stężenie w organizmie i negatywnie wpływać na żołądek - zwiększać kwasowość i podrażniać błony śluzowe układu pokarmowego.

Leki na serce

Kofeina może podnieść ciśnienie krwi nawet na kilka godzin, co może być niekorzystne dla osób przyjmujących leki na nadciśnienie lub arytmię serca. Jeśli zmagasz się z chorobami układu krążenia, skonsultuj z lekarzem wpływ kawy na zdrowie i przyjmowane leki. Warto też obserwować reakcję organizmu na kofeinę.

Antydepresanty i leki psychotropowe

Spożywanie kawy należy skonsultować z lekarzem także w przypadku przyjmowania leków na depresję i zaburzenia psychiczne. Może ona wchodzić w interakcje zarówno z lekami starszej generacji (TLPD), jak i bardziej nowoczesnymi środkami (SSRI). W przypadku tych pierwszych kofeina może spowalniać rozkład substancji czynnej, co skutkuje przedłużającym się uczuciem zdenerwowania lub pobudzenia. Z kolei nowoczesne leki mogą być gorzej przyswajalne, jeśli łączymy je z kawą.

