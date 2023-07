Wątroba to narząd, który w trakcie naszego życia filtruje 13 proc. krwi z szybkością 1 l na minutę. Ponadto oczyszcza organizm z toksyn, reguluje poziom cukru, białka i tłuszczu we krwi. Wątroba znana jest również z tego, że odgrywa główną rolę w procesie trawienia, przetwarzając substancje odżywcze z jelit, magazynując witaminę A, a także żelazo i inne minerały. Narząd ten wytwarza żółć, cholesterol i proteiny, co umożliwia krzepnięcie krwi.

Reklama

Jakie warzywa są dobre na wątrobę?

Niewłaściwa dieta i niezdrowy tryb życia prowadzą do różnych chorób wątroby, w najgorszym przypadku do nowotworu. Aby zapobiec niszczeniu wątroby, warto włączyć do codziennego jadłospisu warzywa, które są dobre na ten narząd, a więc wspomagają jego pracę. Najważniejszymi z nich są:

Buraki i marchew

Te dwa warzywa są bogate w źródła flawonoidów, a przede wszystkim w glutation, który wspomaga detoksykację oraz działanie wątroby. Buraki i marchew warto spożywać na surowo, szczególnie w sałatkach i świeżo wyciskanych sokach.



Warzywo to zawiera allicynę i selen, które pomagają w procesie samooczyszczania. Czosnek jest również odpowiedzialny za aktywizowanie enzymów niwelujących toksyny, a także poziom cholesterolu obciążającego wątrobę.



Brokuły, kalafior i kapusta

Te warzywa kapustowate zawierają glutation, który oczyszcza wątrobę. Spożywanie brokułu, kalafiora i kapusty zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór wątroby, jak również na raka jelita grubego, prostaty, szyjki macicy, tarczycy i piersi.

Szpinak, cykoria, rukola i liście mleczy

Te warzywa liściaste zawierają chlorofil neutralizujący metale ciężkie, toksyczną chemię i pestycydy. Składnik ten odpowiada również za stymulowanie wytwarzania żółci w wątrobie, wspomaga procesy detoksyfikacji.

Zdjęcie Warto jeść buraki, aby poprawić zdrowie wątroby. / 123RF/PICSEL

Jakich warzyw nie można jeść przy chorobie wątroby?

Spleśniałe, przetworzone lub smażone na głębokim tłuszczu warzywa rujnują, nawet zdrową wątrobę. Istnieją natomiast warzywa, które na ogół nie są niezdrowe dla wątroby, jednak osoby z nieprawidłowo funkcjonującym układem pokarmowym nie powinny ich spożywać. Jakich warzyw nie można jeść przy chorobie wątroby?

warzywa surowe ( w zależności od nietolerancji np. surowa papryka , szpinak, pomidor);

( w zależności od nietolerancji np. surowa , szpinak, pomidor); warzywa kiszone ( w zależności od nietolerancji);

( w zależności od nietolerancji); warzywa strączkowe (fasola, groch, soja, ciecierzyca);

(fasola, groch, soja, ciecierzyca); warzywa wzdymające ( surowy czosnek, kalafior, kapusta i cebula).

Osoby z chorą wątrobą powinny stosować dietę łatwostrawną, ograniczającą tłuszcz. Właśnie dlatego przy chorobie wątroby zakazane jest spożywanie warzyw smażonych na tłuszczu.



Zdjęcie Lepiej unikać jedzenia warzyw strączkowych przy chorobach wątroby. / 123RF/PICSEL

Co trzeba jeść, żeby zregenerować wątrobę?

Wątrobę możemy oczyszczać nie tylko za pomocą leków, ale również dzięki spożywaniu naturalnych składników. Te produkty trzeba jeść, aby zregenerować wątrobę:

Cytrusy

Jeśli chcemy zregenerować wątrobę, to warto codziennie oczyszczać ją, pijąc na czczo sok np. z cytryny. Witamina C zawarta w cytrusie aktywuje enzymy odpowiedzialne za oczyszczanie oraz wspomaga wątrobę w eliminowaniu substancji rakotwórczych.



Kolendra

Warto jeść kolendrę na zregenerowanie wątroby, ponieważ pozbywa się aluminium, rtęci czy ołowiu z naszego organizmu. Oprócz tego wspiera pracę wątroby oraz nerek, chroniąc je przed stresem oksydacyjnym.

Kurkuma

Kurkuma jest najlepszą przyprawą na wątrobę. Jej właściwości przeciwzapalne wpływają korzystnie na cały organizm, w tym na wątrobę. Kurkuma oczyszcza wątrobę oraz regeneruje zniszczone tkanki.

Orzechy

Orzechy zawierają l - argininę będącą aminokwasem odpowiadającym za neutralizowanie i wypłukiwanie amoniaku. Oprócz tego orzechy mają w swoim składzie glutation oraz kwasy omega - 3, które oczyszczają i regenerują wątrobę.

Ostropest plamisty jest najlepszym ziołem na regenerację wątroby. Oprócz tego chroni miąższ wątroby, odtruwa narząd i działa przeciwzapalnie.

Zdjęcie Pij codziennie na czczo sok z cytryny - zregeneruje wątrobę. / 123RF/PICSEL

CZYTAJ TAKŻE:

Detoksykujący napój z kefiru i siemienia lnianego

Owsianka z kefirem - jak zrobić?

Jakie truskawki są szkodliwe dla zdrowia?