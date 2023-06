Syci, dba o jelita, odchudza. Takie śniadanie przygotujesz w minutę

Wakacyjne zdjęcia. Czy można fotografować czyjś dom?

Zmieszaj z wodą i spryskaj balkon. Gołębie będą uciekać w popłochu

Mogą uszkodzić nerki i wątrobę. Nigdy nie zjadaj i nie przetwarzaj takich truskawek

Domowy detoks niskim kosztem. Jak go przeprowadzić?

Latem wiele osób decyduje się na diety odchudzające, czy też kuracje mające na celu oczyszczenie organizmy z toksycznych związków. Na sukces składa się nie tylko racjonalna, bogata w owoce i warzywa dieta czy picie dużej ilości wody, ale także codzienny ruch i dostateczny odpoczynek.

Ostatnimi czasy popularne są różnego rodzaju detoksy sokowe czy też łykanie suplementów diety, które mają pomóc wymieść z jelit wszystko to co złe. Okazuje się jednak, że aby oczyścić organizm nie trzeba wydawać fortuny na takie kuracje. Tak naprawdę poza odżywczą dietą, walkę to toksynami wspomogą naturalne produkty, które kupisz w każdym sklepie spożywczym. Zaliczają się do nich m.in. kefir oraz siemię lniane, które zbawiennie działają na jelita - takie połączenie usprawnia ich pracę oraz wzbogaca mikroflorę.

Reklama

Zobacz też: Wsyp to do kefiru i wypij na czczo. Efekty odczujesz na drugi dzień

Jak kefir i siemię lniane działają na organizm?

Mówi się, że wśród produktów zaliczanych do nabiału kefir jest jedną z najzdrowszych opcji. Dietetycy zalecają włączenie do go codziennej diety (pod warunkiem, że nie występuje nietolerancja na tego typu produkty) z wielu względów. Kefir to naturalny probiotyk, który zbawiennie wpływa na funkcjonowanie jelit. Jest źródłem witaminy B, wapnia oraz magnezu.

Drugi składnik potrzebny do przygotowania koktajlu detoksykującego to siemię lniane - bogactwo błonnika, kwasów tłuszczowych omega-3, antyoksydantów oraz witamin. Korzyści wynikające z połączenia tych dwóch produktów to przede wszystkim:

poprawa trawienia

regulowanie rytmu wypróżnień i usuwanie toksyn z organizmu

zapobieganie zaparciom

likwidowanie wzdęć

wspomnienie odporności

uczucie sytości i mniejsza chęć podjadania.

Zdjęcie Kefir z siemieniem lnianym warto pić każdego dnia przez okres trzech tygodni / 123RF/PICSEL

Jak przygotować koktajl z kefiru i siemienia lnianego?

Aby przygotować detoksykujący napój należy wymieszać 100 ml kefiru z 1 łyżką świeżo zmielonego siemienia lnianego i wypijać raz dziennie - najlepiej na czczo. Po tygodniu stosowania można zwiększyć dawkę siemienia do dwóch łyżek, a ilość kefiru pozostawić bez zmian. Taki detoks powinien trwać ciągiem przez trzy tygodnie. Warto powtarzać go kilka razy w roku.