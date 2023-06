Zmieszaj z wodą i spryskaj balkon. Gołębie będą uciekać w popłochu

Truskawki - jakie mają właściwości?

Truskawki to owoce kojarzące się przede wszystkim ze słońcem i latem. Są słodkie, soczyste i można wykorzystać je na różny sposób. Doskonale smakują solo, w koktajlach, ciastach i deserach. Poza tym, że są bardzo smaczne, mają też wiele właściwości prozdrowotnych.

Są źródłem witaminy C, A, E oraz witamin z grupy B, a także antyoksydantów i minerałów

Dbają o prawidłową pracę układu trawiennego

Korzystnie wpływają na serce, wątrobę oraz nerki

Mają właściwości bakteriobójcze i odkażające

Oczyszczają organizm z toksycznych substancji

Mogą obniżać ciśnienie krwi

Kiedy jest sezon na truskawki?

Truskawki warto jeść przede wszystkim w sezonie - w Polsce trwa on od kwietnia do września, jednak najsłodsze i najtańsze są w czerwcu oraz lipcu. Najczęściej kupuje się je na targach, czy od sprzedawców handlujących m.in. przy drogach oraz w okolicy marketów. Na co uważać podczas ich wybierania?

Kupując truskawki zwróć na to uwagę

Truskawki kupowane na bazarach są zazwyczaj pakowane przez sprzedawcę. Zanim jednak zostaną one zważone i umieszczone w foliowej siatce, warto poprosić o pokazanie spodu łubianki. Dzięki temu można łatwo określić miękkość i dojrzałość owoców, a tym samym ich jakość.

Zdjęcie Zjedzenie truskawek ze śladami pleśni może skończyć się wieloma dolegliwościami / 123RF/PICSEL

Niestety często zdarza się, że na wierzchu znajdują się apetycznie wyglądające owoce, a na spodzie zalegają niedojrzałe lub też rozgniecione, rozmoczone i niekiedy napsute truskawki. Umieszczenie owoców z nalotem pleśni w pojemniku czy worku ze zdrowymi egzemplarzami może skutkować tym, że całość nie będzie nadawała się do jedzenia.

Czym grozi zjedzenie spleśniałych truskawek?

Szczególną tendencję do szybkiego psucia się mają owoce zawierające duże ilości wody - w tym również truskawki. Ich zjedzenie może więc mieć nieprzyjemne konsekwencje. Strzępki grzybków na pojedynczych okazach owoców szybko przedostają się na pozostałe. Czasem nie pomoże ich przebranie czy wyrzucenie spleśniałych. Pod żadnych względem nie należy też odkrajać kożuszka i spożywać pozostałej części. Jednorazowe zjedzenie spleśniałych owoców może skończyć się zatruciem pokarmowym, a regularne ich spożywanie prowadzić może do szeregu poważnych konsekwencji - m.in. uszkodzenia nerek, wątroby, obniżenia odporności, alergii i zaburzeń hormonalnych.

Nie poleca się też jeść nieumytych truskawek, z uwagi na ryzyko występowania na nich larwy tasiemca bąblowcowego - pasożyta odpowiedzialnego za chorobę "niemytych jagód". Na temat tego, jak powinno być się owoce i warzywa pisaliśmy już jakiś czas temu.

Przypominamy, że dobrze jest wymoczyć je w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej i kwasku cytrynowego lub octu.