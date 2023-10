Późna jesień i zima to czas, kiedy życie zwierząt robi się szczególnie trudne. Choć chłodne miesiące są wyzwaniem przede wszystkim dla tych czworonogów, które na stałe żyją na zewnątrz lub regularnie wychodzą na spacery, domowe zwierzaki również odczuwają zmianę pogody i spadek temperatur. W pierwszych tygodniach jesieni warto odpowiednio o nie zadbać, by przygotować naszych małych przyjaciół na nadejście najcięższej dla nich pory roku.

Jak przygotować kota do zimy? Konieczne zmiany w diecie

Jeśli jesienią myślisz o wzmocnieniu swojej odporności, pomyśl również o podniesieniu odporności swojego kota. Można zrobić to dwojako - dodając pupilowi do karmy gotowe preparaty zawierające kwasy omega-3 i omega-6 lub wzbogacając jego codzienne dania o naturalne składniki, takie jak np. żółtko jajka czy tłuste ryby.

Dodatkowo, w przypadku kotów wychodzących karma w okresie zimowym powinna zostać zamieniona na taką, dostarczającą większą liczbę kalorii.

Futro, czyli gwarancja ciepła. Jak o nie zadbać?

Grube, gęste futro to koci pancerz na zimę. By spełniało swoją funkcję, musi być w dobrej kondycji. Jej podstawą jest nie tylko prawidłowa, zbilansowana dieta, o której wcześniej pisaliśmy, ale również zabiegi pielęgnacyjne. Koty intensywnie linieją dwa razy do roku - wiosną i jesienią. O ile same są w stanie poradzić sobie z niewielkimi ilościami wypadającej sierści o tyle, w okresach intensywnego linienia, potrzebują naszej pomocy. Regularne wyczesywanie, 2-3 razy w tygodniu powinno stać się jesiennym rytuałem każdego właściciela kota.

Warto również pamiętać o tym, że sezon grzewczy nie jest najlepszym okresem dla kociej sierści. Suche powietrze w mieszkaniach to sucha skóra zwierzaka (który dodatkowo lubi wylegiwać się w pobliżu grzejników), by zminimalizować ryzyko występowania łupieżu warto pamiętać o rozstawianiu w pomieszczeniach nawilżaczy powietrza lub/oraz stosowaniu szamponów nawilżających.

Mróz - tylko w ograniczonych dawkach

Jeśli nasz kot jest kotem wychodzącym sporadycznie lub na krótko (dotyczy to np. kotów w bloku, które raz dziennie lubią przewietrzyć się na balkonie) należy zadbać o to, by stopniowo przyzwyczajał się do panujących na zewnątrz niskich temperatur. Jesienią codzienne wypuszczajmy go na podwórko lub balkon, tak by mógł "na własnej skórze" doświadczać zmiany pór roku. Absolutnie niedopuszczalnym i szkodliwym dla zwierzęcia jest wystawianie go na mróz po wielu dniach spędzonych w ciepłym pomieszczeniu.

W przypadku kotów wychodzących zatroszczmy się o to, by nie dopuścić do sytuacji, w której wyziębiony pupil pozostaje na zewnątrz. Pamiętajmy, by zostawić uchylone okienko do garażu czy piwnicy lub zamontować specjalną klapkę w drzwiach wejściowych. Niech mruczek sam zdecyduje, kiedy z zimowego spaceru wróci do domowego ciepła.