Dojrzewa szybciej od truskawki, a plony są bardzo obfite. Hit wśród działkowiczów

Porady

Jagoda kamczacka to krzew, który pokochało mnóstwo działkowców. Sadzonki wydają owoce z reguły wcześniej niż krzaki truskawek, ich zbiór trwa aż do końca czerwca. Aby wydawała zdrowe i smaczne owoce należy wiedzieć o niej kilka rzeczy. Jakie ma wymagania, co zapyla jagodę kamczacką i które rośliny najlepiej posadzić w jej sąsiedztwie?

Zdjęcie Wiciokrzew kamczacki ma niewielkie wymagania, jest odporny na niskie temperatury i szkodniki / 123RF/PICSEL