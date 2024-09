Jak zrobić domowy preparat do mycia luster?

Na rynku nie brakuje specjalnych detergentów do mycia luster , ale czasami mimo zapewnień producenta o ich efektywności, działanie takich specyfików jest mocno wątpliwe. Dla osób, które nie lubią przepłacać i wychodzą z założenia, że można taniej i skuteczniej pozbyć się smug z lustra, mamy idealne rozwiązanie.

Jeśli chcemy cieszyć się idealnie czystym lustrem , wykorzystajmy produkty, które znajdują się w większości domów. Przygotowanie mikstury do mycia luster jest niezwykle proste i szybkie. Wystarczy, że połączymy ocet z wodą , zachowując proporcje 1:1, i taki preparat przelejemy do butelki z funkcją spryskiwania .

Ocet wymieszany z wodą dokładnie usuwa wszelkie zabrudzenia z lustra, nie pozostawia smug , a w dodatku świetnie je nabłyszcza . Pamiętajmy jednak, że przygotowanie takiej czyszczącej mikstury, to dopiero połowa sukcesu, bowiem niezwykle istotne jest to, czym wycieramy lustro .

Ściereczki z mikrofibry doskonale nadają się do wycierania lustra 123RF/PICSEL

Dlaczego ręcznik papierowy nie nadaje się do czyszczenia lustra?

Ręczniki papierowe mają wszechstronne zastosowanie i często korzystamy z nich nie tylko w kuchni, ale również podczas sprzątania. Jednak w przypadku czyszczenia lustra, należy zrezygnować z ręcznika papierowego, ponieważ jego tekstura przyczynia się do powstawania smug i uporczywych, małych włókien, które sprawiają wrażenie kurzu na lustrze .

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest użycie miękkich, czystych tkanin, takich jak mikrofibra. Jeśli nie posiadamy takiej ściereczki, z powodzeniem możemy użyć skarpetki. I choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to absurdalne, to jednak w praktyce świetnie się sprawdza. Pamiętajmy jednak, by skarpetki, najlepiej takie, których nie mamy zamiaru już nosić na stopach, wykonane były z miękkiej bawełny.