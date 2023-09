Spis treści: 01 Co zrobić, żeby łóżko nie skrzypiało? Najpierw sprawdź stelaż

Co zrobić, żeby łóżko nie skrzypiało? Najpierw sprawdź stelaż

Łóżko wydające rozpaczliwe dźwięki przy każdej próbie odwrócenia się na drugi bok doprowadza do białej gorączki. Jak szybko zlokalizować winnego całego zamieszania? Najczęściej całą odpowiedzialność ponoszą rama lub stelaż.

Może się jednak okazać, że trzeszczący dźwięk wydobywa się z poluzowanych śrubek. Wystarczy sięgnąć po śrubokręt, mocno je dokręcić i w mig zapomnieć o nocnych hałasach. Dodatkowym patentem zapobiegającym ich szybkiemu poluzowaniu jest zastosowanie specjalnych podkładek wzmacniających mocowanie i utrudniających obluzowanie się poszczególnych elementów łączących.

Jak wyciszyć skrzypiące łóżko? Pomoże woskowanie ramy

Zdjęcie Naoliwienie sprężyn często jest rozwiązaniem problemu skrzypiącego łóżka / 123RF/PICSEL

Skrzypiące sprężyny w metalowych łóżkach potrafią skutecznie wybudzić ze snu nawet największego śpiocha. Jeśli chcemy cieszyć się nocnym wypoczynkiem bez zbędnych hałasów, sięgnijmy po olej roślinny, glicerynę lub specjalny preparat WD-40. Odrobiną wybranego produktu ekspresowo naoliwimy sprężyny wydające nieprzyjemne dla ucha hałasy. Podobnie możemy postąpić z elementami łącznymi.

Osoby decydujące się na zakup drewnianego łóżka również muszą liczyć się z tym, że wraz z czasem eksploatacji zaczną pojawiać się uporczywe dźwięki. Ratunkiem dla skrzypiącego drewna są przede wszystkim: wosk pszczeli, parafina lub świeca. Szybko minimalizują efekty tarcia elementów o siebie, uwalniając domowników od konieczności słuchania skrzypienia całej konstrukcji.

Sposób na skrzypiące łóżko - izolowanie materaca od ramy

Jednym z lepszych sposobów na rozprawienie się z niemiłosiernie skrzypiącym łóżkiem będzie całkowite odizolowanie materaca od ramy. Trzeszczenie oraz inne nieprzyjemne dźwięki na ogół pojawiają się w miejscach stykania się tych dwóch elementów.

Do ich oddzielenia możemy wykorzystać stare podkoszulki, t-shirty, skarpetki bez pary, kawałki filcu lub gąbki. Co ważne, metoda sprawdzi się nie tylko przy dekoracyjnej ramie drewnianej, ale także metalowej. Do takiego rodzaju tworzywa dobrze jest zakupić specjalne tulejki wykonane z gumy. Ekspresowo rozprawią się z charakterystycznymi dźwiękami materaca, gwarantując spokojny sen nocą.

Sklejanie ruchomych elementów ramy

Zdjęcie Sklejenie ramy łóżka niweluje hałas i skrzypienie / 123RF/PICSEL

Wszystkie możliwe sposoby już wypróbowane, a łóżko nadal skrzypi nawet pod najmniejszym ciężarem? Na tym etapie szukanie nowego łóżka wcale nie musi być koniecznym krokiem. Istnieje jedno rozwiązanie, które może naprawić sytuację. Wystarczy odwiedzić sklep z materiałami budowlanymi i kupić klej poliuretanowy. Po powrocie do domu wystarczy skleić ze sobą ruchome części ramy. Użycie produktu wyeliminuje codzienne ocieranie się ich o siebie. Pamiętajmy jednak, że taka ingerencja często negatywnie wpływa na całą ramę i stelaż łóżka, narażając je na dodatkowe usterki.

