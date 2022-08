Spis treści: 01 Haluksy - czym są, jak powstają

02 Domowe sposoby na haluksy

03 Sól angielska remedium na haluksy

04 W czym moczyć nogi przy haluksach? Sól angielska to nie wszystko

05 Haluksy. Kiedy trzeba iść do lekarza?

Haluksy - czym są, jak powstają

Haluksy, czyli tzw. koślawe paluchy, to guzowate narośle, które powstają u podstawy dużego palca. Deformacja występuje wtedy, gdy pozostałe kostne struktury w przedniej części stopy przemieszczają się ze swojego pierwotnego, fizjologicznego położenia. Przez to podstawa dużego palca staje się opuchnięta, a z boku stopy powstaje sporych rozmiarów guzek. Skóra w tej okolicy jest zazwyczaj zaczerwieniona i obolała.

Zdjęcie Haluksy mogą uniemożliwić chodzenie / 123RF/PICSEL

Dlaczego powstają haluksy? Na dość długiej liście przyczyn znajdują się m.in. wady budowy stopy, wrodzone deformacje, przebyte zapalenie stawów czy noszenie zbyt ciasnego obuwia. Podobne zmiany mogą się również tworzyć w obrębie małego palca stopy.

Reklama

Zobacz również: Połączenie tych produktów to piekło dla żołądka

Domowe sposoby na haluksy

Haluksy mogą powodować ból i prowadzić do zapalenia stawów. Pomocne będą tutaj specjalne aparaty na haluksy. Na szczęście istnieją również domowe sposoby przynoszące ulgę. Zaliczają się do nich m.in. masaże, okłady z jodyną czy kąpiele stóp. W ostatnim przypadku warto skorzystać z przynoszącej ulgę kąpieli z dodatkiem soli angielskiej, zwanej również solą Epsom.

Zobacz również: Woda z ogórków kiszonych - eliksir składników aktywnych biologicznie

Sól angielska remedium na haluksy

Zdjęcie Sól Epsom może okazać się pomocna, jeśli chodzi o zmniejszenie bólu przy haluksach / 123RF/PICSEL

Moczenie stóp to świetny sposób na domowe leczenie haluksów. Taką kąpiel warto zafundować swoim stopom kilka razy w tygodniu. Bo jeśli będziemy dbać o stopy regularnie, to prawdopodobnie unikniemy problemów związanych z pojawieniem się haluksów.

Sól angielska, czyli sól Epsom ma właściwości przeciwzapalne i zmiękczające. Wystarczy kilkanaście minut takiej kąpieli, aby nasze stopy poczuły ukojenie. Do ciepłej wody należy dodać kilka łyżek soli angielskiej i dokładnie wymieszać. Następnie, przez 15-20 minut, należy moczyć stopy. Do takiej "mikstury" można również dodać olejek lawendowy, który ma działanie łagodzące, rozkurczające i przeciwzapalne.

Kąpiel z solą Epsom łagodzi ból haluksa, ale może również zapobiegać jego powstawaniu. Kluczem jest jednak regularność! Bo tylko regularne moczenie stóp w ciepłej wodzie z dodatkiem soli angielskiej zmiękczy naskórek i zredukuje napięcie towarzyszące występowaniu haluksów. Pamiętajmy, aby kąpiel z solą Epsom nie trwała jednak dłużej niż wspomniane 20 minut. Zamiennikiem soli Epsom może być sól morska, która również złagodzi ból.

Zobacz również: Po takim zabiegu paznokcie błyszczą przez dwa tygodnie. Koniec z lakierem!

W czym moczyć nogi przy haluksach? Sól angielska to nie wszystko

Zdjęcie Postępujące haluksy mogą mieć poważne konsekwencje. Powodować mogą m.in. ból i problemy z poruszaniem się / 123RF/PICSEL

Ukojenie w bólu przyniosą też kąpiele stóp w wodzie z dodatkiem ruty zwyczajnej. Należy dodać do wody kilka gałązek i moczyć stopy przez 15 minut.

Skutecznym środkiem na bóle stawów jest również jod. W przypadku haluksów stosowany jest okład, który powstaje z połączenia jodu i aspiryny.

Jak przygotować taki opatrunek? Należy wymieszać jedną łyżkę płynu z 2 pokruszonymi tabletkami aspiryny. Następnie za pomocą kompresu lub innego materiału opatrunkowego należy okryć szczelnie bolące miejsce, na które wcześniej nałożyliśmy wspomnianą "mieszankę".

Pomocne w walce z haluksami są również liście laurowe. To pogromcy haluksów zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz. Spożywane w postaci naparu (15 g liści laurowych zalewamy gorącą wodą) przynoszą rezultaty po pewnym czasie. Pierwsze zmiany można już zaobserwować po 10 dniach kuracji. Przygotowany wywar można pić o poranku, przez 3-4 dni w tygodniu. Pamiętajmy jednak, że spożywany w nadmiarze może być dla nas toksyczny!

Haluksy. Kiedy trzeba iść do lekarza?

Zdjęcie Problemy ze stopami wynikają m.in. ze źle dobranego obuwia / 123RF/PICSEL

Leczenie haluksów domowymi sposobami nie może jednak mieć miejsca w nieskończoność. Jeśli domowe sposoby nie przynoszą ulgi, konieczna jest wizyta u specjalisty. W tym przypadku ortopedy lub lekarza pierwszego kontaktu. Nie zwlekajmy z wizytą zwłaszcza wtedy, gdy ból przybiera na sile, a problematyczne miejsce jest zaczerwienione. Specjalista oceni, w jakim stanie jest nasza stopa i zaleci odpowiednie formy terapii. Specjalista na podstawie wywiadu lekarskiego oraz dodatkowych badań będzie w stanie ocenić stan stopy oraz wdrożyć odpowiednie formy terapii.

Jeśli przez długi czas będziemy ignorować ból związany z występowaniem haluksów, narazimy się na poważne powikłania zdrowotne. Lekceważenie problemu może doprowadzić do problemów ze sprawnym funkcjonowaniem, zakażenia, krwiaków czy trudnych do usunięcia blizn. A to tylko niektóre ze skutków ubocznych haluksów.

***

Zobacz również: