Czym jest bon ciepłowniczy?

Bon ciepłowniczy jest świadczeniem dedykowanym dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które korzystają z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne i płacą za to ciepło powyżej 170 zł/GJ netto.

Ministerstwo Energii wskazuje, że wspomniane gospodarstwa domowe doświadczają skokowego wzrostu cen ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne na skutek wygaśnięcia z dniem 30 czerwca br. mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Bon ciepłowniczy będzie wypłacany gospodarstwom domowym o najniższym dochodzie, tj.:

3272,69 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych ,

2454,52 zł na osobę - w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych.

Ile wyniesie bon ciepłowniczy?

Wysokość bonu zależy od jednoskładnikowej ceny ciepła netto Za okres 1 lipca - 31 grudnia 2025 r. wyniesie on:

500 zł dla gospodarstwa domowego - gdy cena ciepła netto wynosi 170- 200zł/GJ

1000 zł dla gospodarstwa domowego - gdy cena ciepła netto wynosi 200-230 zł/GJ

1750 zł dla gospodarstwa domowego - gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ

Za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2026 r.:

1000 zł dla gospodarstwa domowego - przy cenie ciepła netto 170-200 zł/GJ

2000 zł dla gospodarstwa domowego - przy cenie ciepła netto 200-230 zł/GJ

3500 zł dla gospodarstwa domowego - przy cenie ciepła netto powyżej 230 zł/GJ

Resort energii przypomina również, że jeśli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, dalej istnieje możliwość ubiegania się o bon energetyczny - w tym przypadku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, dzięki której dalej przysługuje prawo do świadczenia. W takim przypadku kwota świadczenia będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Do kiedy można składać wnioski o bon ciepłowniczy?

Wnioski o bon ciepłowniczy za 2025 r. są przyjmowane od 03.11.2025r. do 15.12.2025 r. Natomiast za 2026 r. będą one przyjmowane przez gminy od 1.07.2026 r. do 31.08.2026 r.

Ministerstwo Energii w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowało wzór wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego. Wzór wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego dostępny jest na stronie internetowej: www.gov.pl/web/energia/wzory-wnioskow-i-zaswiadczen

Do wniosku w większości przypadków należy załączyć zaświadczenie ze spółdzielni, od zarządcy wspólnoty lub innych podmiotów zobowiązanych do zapewnienia dostaw ciepła do lokalu, gdzie znajduje się gospodarstwo domowe. Wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy lub miasta, przez Internet na platformie ePUAP oraz na stronie www.gov.pl i przez aplikację mObywatel.

Wypłata bonu ciepłowniczego za okres 1 lipca - 31 grudnia 2025 r. planowana jest w I kwartale 2026 r., z kolei za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2026 r. wypłata nastąpi w III kwartale 2026 r.

