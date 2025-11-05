Spis treści: Jak często czyścić okap? Czyszczenie okapu nie musi być trudne Trudny tłuszcz? Nie musisz szorować okapu

Jak często czyścić okap?

Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi na pytanie, jak często trzeba czyścić okap. Wszystko zależy od tego, jak często gotujemy, nawet wtedy, kiedy urządzenie nie jest włączane. Jeśli posiłki przygotowujemy codziennie i w dużej ilości, okap trzeba czyścić przynajmniej raz w tygodniu.

Inaczej traktujemy filtry, które znajdują się wewnątrz okapu. Metalowe trzeba czyścić częściej, aby działały prawidłowo: można robić to co około dwa trzy tygodnie. Nie wolno zapominać o filtrach węglowych - co prawda czyścić ich nie trzeba, ale należy je wymieniać. Jak często? Najlepiej raz na trzy miesiące, ale nie rzadziej niż co pół roku.

Czyszczenie okapu nie musi być trudne

Okap nie musi być pokryty grubą warstwą tłuszczu i brudu. Aby był czysty i błyszczał, trzeba jednak czyścić na bieżąco. Choć wiemy, jak często czyścić okap, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby po każdym gotowaniu przecierać go wilgotną ściereczką.

Okap można także czyścić przeznaczonymi do tego środkami, które dostępne są w sklepach. Jeśli jednak nie mamy ich pod ręką, to możemy przygotować go samodzielnie. Wystarczy do butelki ze spryskiwaczem wlać wodę i dodać kilka kropli płynu do mycia naczyń. Oczywiście, taką domową miksturę można wzbogacić kompozycjami zapachowymi: idealnie do tego celu sprawdzają się olejki eteryczne (wystarczy dosłownie kilka kropel).

A co zrobić z metalowym filtrem od okapu? Jego czyszczenie wydaje się najtrudniejsze, ponieważ ma wiele rowków i wgłębień, na których - potencjalnie - osadza się gruba warstwa tłuszczu i brudu. Na szczęście, można go wyjmować i myć: w misce z ciepłą wodą, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby umyć ją w zmywarce.

Trudny tłuszcz? Nie musisz szorować okapu

Czasami nie zwracamy uwagi na to, że okap jest bardzo brudny, ale powierzchowne mycie nie zdaje egzaminu. Wtedy można sięgnąć po specjalistyczne środki czyszczące, które dostępne są w sklepach. Jeśli jednak nie chcemy używać "chemii", można skorzystać ze środków, które przygotujemy samodzielnie. Czym można wyczyścić okap?

Ocet - to uniwersalny środek czyszczący, który doskonale sprawdza się w ekologicznym czyszczeniu domu. Wystarczy wymieszać ocet z wodą (w stosunku 1:1) oraz kilka kropel olejku eterycznego. Soda oczyszczona - ona sprawdzi się do bardzo trudnych i uporczywych plam. Wystarczy kilka łyżek wsypać do miseczki i dodać odrobinę wody (tyle, aby po wymieszaniu powstała gęsta pasta). Mieszankę nakładamy na brudny okap, a następnie przecieramy powierzchnię. Oliwka dla niemowląt - okazuje się, że ten środek może usunąć tłuste osady. Wystarczy niewielką ilość nanieść na zwilżoną gąbeczkę i przecierać nią zabrudzony okap. Na koniec całość trzeba przetrzeć ręcznikiem papierowym.

