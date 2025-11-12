Szkody związane z użytkowaniem balkonów należą do rzadkości, ale mogą przydarzyć się każdemu. Najprostszym sposobem zabezpieczenia się przed nimi jest dobrowolne ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Zawierane jest ono za zapłatą dodatkowej składki w ramach ubezpieczenia mieszkania od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem. To właśnie z tego ubezpieczenia pokryte będą potencjalne szkody balkonowe.

Spis treści: Potencjalne szkody balkonowe. Co może się zdarzyć? Jak uniknąć szkód balkonowych? Rób regularny przegląd Kto odpowiada za szkody balkonowe?

Potencjalne szkody balkonowe. Co może się zdarzyć?

Choć szkody balkonowe nie mają miejsca zbyt często, to warto mieć świadomość, że mogą przysporzyć nam sporo kłopotów. Spadająca doniczka czy garnek mogą upaść np. na bardzo drogi samochód lub, co gorsze, zranić przechodzącą po balkonem osobę. Ważne więc, by suma ubezpieczenia była na tyle duża, by pokryć koszty.

W sytuacji, gdy u potencjalnego poszkodowanego dojdzie do bardzo poważnego urazu, zadośćuczynienie może wynieść nawet 50-100 tys. zł. plus zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Kwoty te mogą finalnie sięgnąć nawet 150 tys. zł.! To dlatego suma ubezpieczenia OC w życiu prywatnym polecana przez ekspertów to minimum 200-250 tys. zł. Koszt takiej polisy to około 200-400 zł.

Jak uniknąć szkód balkonowych? Rób regularny przegląd

By uniknąć szkód balkonowych, jako właściciele powinniśmy regularnie wykonywać przegląd balkonu i użytkować go we właściwy sposób. Na początku warto sprawdzić, czy w gzymsach balkonowych nie ma pęknięć i czy barierka jest dobrze przymocowana.

Wszystkie, znajdujące się na balkonie przedmioty, szczególnie te niebezpieczne jak np. ciężkie, duże donice muszą być zabezpieczone i dobrze przymocowane.

Wszystkie cenne, pozostawione na balkonie przedmioty i sprzęty jak rowery czy narzędzia również powinny być zabezpieczone na tyle skutecznie, by uniknąć kradzieży.

Kiedy balkon staje się problemem? Odpowiadamy, kto odpowiada za szkody Wojciech Laski East News

Kto odpowiada za szkody balkonowe?

Szkody balkonowe możemy podzielić na dwie grupy. Za wylanie, wyrzucenie, upadek przedmiotów z balkonu odpowiada posiadacz zajmujący lokal. Za elementy konstrukcyjne, czyli np. urwany kawałek balkonu czy gzymsu odpowiada wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa lub właściciel bloku albo kamienicy.

