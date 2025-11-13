Spis treści: Czy na pewno wiesz, co jesz? Niepokojące wyniki nowego badania UPF a stan zapalny - jak to rozumieć? Jak ograniczyć spożycie żywności ultraprzetworzonej?

Czy na pewno wiesz, co jesz?

Zwykle kojarzymy UPF (Ultra Processed Food), czyli żywność ultraprzetworzoną z frytkami, burgerami i batonikami. Niestety, na tych oczywistych przykładach nie kończy się lista. Zawiera bowiem także produkty, które często mylnie uznajemy za zdrowe i jemy je bardzo często, a nawet codziennie. Mało tego, wiele z nich podajemy nawet dzieciom, sądząc, że to właściwy i wspierający rozwój wybór. Zacznijmy więc od uporządkowania wiedzy, by lepiej zrozumieć, co stanowi UPF.

Dostępne w polskich sklepach, uznawane za zdrowe i bezpieczne produkty, które w rzeczywistości zaliczane są do grupy żywności ultraprzetworzonej, to na przykład:

Jogurty owocowe i "fit" - choć reklamowane jako zdrowe, często zawierają syropy glukozowo-fruktozowe, aromaty, barwniki, zagęstniki i słodziki. Wiele z nich ma również wysoką zawartość cukru, mimo że nie zawsze jest to od razu widoczne na etykiecie.

Płatki śniadaniowe i granola - produkty te często są mocno dosładzane, ekstrudowane, z dodatkiem aromatów i konserwantów. Mimo że mogą zawierać błonnik i witaminy, ich przetworzony charakter sprawia, że nie dostarczają pełnowartościowych składników odżywczych.

Roślinne napoje "mleczne" (np. sojowe, migdałowe) - wiele z nich zawiera emulgatory, gumy roślinne, aromaty i wzmacniacze smaku. Choć mogą być alternatywą dla mleka, ich skład często odbiega od naturalnych produktów roślinnych.

Wegańskie zamienniki mięsa - produkty takie jak kotlety sojowe, parówki roślinne czy "burgery" często mają długą listę dodatków, w tym białek przetworzonych, konserwantów i sztucznych aromatów. Choć mogą być źródłem białka, ich przetworzony charakter sprawia, że nie są najlepszym wyborem.

Gotowe sałatki w słoikach lub tackach - choć zawierają warzywa, często są nasączone sosami z dodatkiem konserwantów, cukru i soli. Dodatkowo, ich składniki mogą być poddane obróbce, co obniża ich wartość odżywczą.

Zupy w proszku i instant - zawierają duże ilości soli, wzmacniaczy smaku (np. glutaminian sodu), barwników i konserwantów. Choć są szybkie w przygotowaniu, ich wartość odżywcza jest niska.

Soki owocowe w kartonach - często zawierają dodane cukry, konserwanty i aromaty. Nawet jeśli na etykiecie widnieje napis "100 proc. sok", warto sprawdzić skład.

Pieczywo tostowe i bułki z długim terminem ważności - zawierają emulgatory, spulchniacze i konserwanty, mimo że wyglądają jak tradycyjne pieczywo. Ich skład znacząco odbiega od naturalnych wypieków.

B atony musli i "fit" przekąski - często zawierają syropy, oleje utwardzane, sztuczne aromaty i barwniki. Mimo że mogą być reklamowane jako zdrowe, ich skład wskazuje na wysokie przetworzenie.

Margaryny i smarowidła do pieczywa - zawierają emulgatory, barwniki, utwardzone tłuszcze i konserwanty. Choć są alternatywą dla masła, ich skład nie jest naturalny.

Gotowe dania mrożone (np. zapiekanki, pierogi) - zawierają konserwanty, wzmacniacze smaku, barwniki i inne dodatki. Choć są wygodne, ich wartość odżywcza jest niska.

Napoje gazowane i energetyczne - zawierają duże ilości cukru, sztuczne barwniki, konserwanty i aromaty. Mimo że są popularne, ich regularne spożycie może prowadzić do problemów zdrowotnych.

Przetwory mięsne (np. parówki, wędliny paczkowane) - zawierają sól, tłuszcze nasycone, konserwanty i inne dodatki. Choć są źródłem białka, ich nadmierne spożycie może być niekorzystne dla zdrowia.

Chipsy i inne przekąski solone - zawierają sól, tłuszcze trans, wzmacniacze smaku i konserwanty. Choć są smaczne, ich regularne spożycie może prowadzić do problemów zdrowotnych.

Lody i desery mrożone - zawierają cukry, tłuszcze trans, emulgatory, barwniki i konserwanty. Choć są smaczne, ich wartość odżywcza jest niska.

Niepokojące wyniki nowego badania

Lepiej przyjrzyj się dokładnie składowi batonika muesli. Może się okazać, że to UPF Canva Pro INTERIA.PL

Jak widać, UPF gości w naszej codziennej diecie częściej niż byśmy się tego spodziewali. A o jej szkodliwości naukowcy i lekarze mówią ostatnio coraz częściej i głośniej. Skutki częstego spożywania jedzenia tego typu mogą być opłakane, na co wskazuje jedno z nowszych badań nad tym zagadnieniem. Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie "The American Journal of Medicine" łączy spożywanie żywności ultraprzetworzonej z wyższym poziomem stanu zapalnego w organizmie. Biorąc pod uwagę, że żywność ultraprzetworzona stanowić może nawet około 70 proc. naszego pożywienia, a stany zapalne są powiązane z szeregiem poważnych powikłań zdrowotnych, takich jak choroby serca i nowotwory, warto zwrócić uwagę na te odkrycia.

Do badania naukowcy wykorzystali dane dotyczące diety i stanu zdrowia ponad 9 200 uczestników Narodowego Badania Stanu Zdrowia i Odżywiania. Analiza wykazała, że średnio aż 35 proc. dziennego spożycia kalorii pochodziło z żywności ultraprzetworzonej. Wśród osób z najniższym spożyciem takich produktów odsetek ten wynosił od 0 do 19 proc. dziennego zapotrzebowania kalorycznego, natomiast w grupie o najwyższym spożyciu nawet do 79 proc.

Lepiej postaw na jogurt naturalny i zjedz go ze świeżym owocem. Serki i jogurty owocowe to kiepski wybór Canva Pro INTERIA.PL

Dalsze badania pokazały, że osoby, które spożywały najwięcej żywności ultraprzetworzonej, miały o 11 proc. większe prawdopodobieństwo podwyższonego poziomu białka C-reaktywnego o wysokiej czułości (markera stanu zapalnego związanego także z chorobami układu krążenia). Co ciekawe, osoby spożywające umiarkowane ilości takich produktów - stanowiły od 40 do 59 proc. ich dziennego zapotrzebowania kalorycznego - miały ryzyko podwyższonego poziomu tego markera o 14 proc. wyższe.

Wiek i masa ciała również miały znaczenie. Dorośli w przedziale 50-59 lat mieli o 26 proc. wyższe ryzyko obecności markerów stanu zapalnego w porównaniu do osób w wieku 18-29 lat. Z kolei osoby otyłe były narażone na aż 80 proc. większe ryzyko wystąpienia takich markerów w porównaniu do osób z niższą masą ciała.

Badacze podkreślili, że wyniki mają istotne znaczenie zarówno kliniczne, jak i dla zdrowia publicznego oraz dalszych badań naukowych.

UPF a stan zapalny - jak to rozumieć?

Żywność ultraprzetworzona zawiera substancje i chemikalia, które naturalnie nie występują w jedzeniu, co może zaburzać mikrobiom jelitowy i stymulować stany zapalne, osłabiając odporność. Dodatkowo często jest bogata w cukier i sól, co sprzyja chorobom serca i cukrzycy. Takie produkty są ubogie w białko, błonnik i zdrowe tłuszcze, a bogate w rafinowane węglowodany, co destabilizuje poziom cukru we krwi. UPF zmniejszają liczbę pożytecznych bakterii w jelitach i sprzyjają rozwojowi szkodliwych, wywołując reakcje immunologiczne prowadzące do stanu zapalnego.

Jak ograniczyć spożycie żywności ultraprzetworzonej?

Zmiana nawyków żywieniowych zaczyna się już na etapie zakupów Canva Pro INTERIA.PL

Choć to trudne, bo UPF są właściwie wszędzie, warto starać się jak najbardziej ograniczać w przyjmowaniu tego typu pożywienia. Przede wszystkim: czytajmy skład produktów, które kupujemy. Wszelkie obco brzmiące nazwy, chemiczne polepszacze smaku czy koloru powinny dyskwalifikować produkt. Zwiększmy spożycie świeżych produktów: warzyw i owoców. Mięso i wędliny kupujmy w sprawdzonym sklepie mięsnym, podobnie sery. Warto wybierać się na bazarki i targi, by zaopatrywać się u lokalnych dostawców, którzy nie używają pestycydów i chemikaliów w swoich wyrobach. I przede wszystkim: nie dajmy się oszukać na produkty typu "fit" czy "light", które zamiast zapewnić zdrowie i lekkość, będą napakowane słodzikami i tłuszczami utwardzonymi.

Badanie: https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(25)00549-2/abstract

