Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę w wieku 60 lat? Odpowiadamy

Wrzesień w ogrodzie. Jakie rośliny najlepiej sadzić jesienią?

Najzdrowsze warzywo na świecie. Zapobiega nowotworom, wspiera serce, wzrok i wątrobę

Za odprawę emerytalną możesz otrzymać nawet 27 tys. zł. Od czego zależy ta kwota? Emeryci, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny (kolejno 60 i 65 lat dla kobiet i mężczyzn) mogą wciąż pracować, bez obawy, że ich świadczenie zostanie zmniejszone lub zawieszone. Dotyczy to nawet sytuacji, kiedy przychód przekroczy określone progi, czyli 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Inaczej jest w przypadku rencistów i wcześniejszych emerytów - ich obowiązują bowiem limity, które ulegną znaczącej zmianie już 1 września.

Dorabianie do emerytury. Od jutra nowe limity dla seniorów

Wcześniejszych emerytów i rencistów obowiązują limity zarobkowe, które zmieniają się co trzy miesiące. Portal TVN24 poinformował, że w porównaniu do poprzedniego kwartału będą one teraz niższe - od 1 września 2023 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie będzie wynosić bowiem 4904,10 zł, a nie jak obecnie 4987,00 zł.

Osoby, które chcą uniknąć zmniejszenia renty lub emerytury, muszą zadbać o to, by ich przychód nie przekroczył 70 proc. tej kwoty. W sytuacji, gdy przekroczy 130 proc., ich świadczenie zostanie automatycznie zawieszone!

Co w sytuacji, gdy zarobki emeryta lub rencisty zmieszczą się w granicach od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia? Świadczenie będzie wtedy zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Reklama

Zobacz również:

Nawet 50 tys. zł kary dla rodziców. Nie przegap tego listu