Wylęgarnia kleszczy w domu. Zwróć uwagę na te miejsca

Opracowanie Anna Gburek

Kleszcze co roku stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt. Te małe pajęczaki przenoszą groźne wirusy i bakterie m.in. boreliozy czy kleszczowego zapalenia mózgu. Z roku na rok wraz z ociepleniem klimatu ich populacja rośnie a wraz z nią ryzyko zachorowania. Przyjmuje się, że co trzeci kleszcz może być nosicielem groźnych wirusów. Jak się okazuje, te pajęczaki stanowią zagrożenie nie tylko podczas wycieczek do lasu czy wypoczynku w ogrodzie, ale także w domu. Jak się do niego przedostają i gdzie najczęściej składają jaja? Koniecznie sprawdź te miejsca i szybko pozbądź się kleszczy z domu.