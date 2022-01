Cynamon do kwiatów. To świetny środek przeciw grzybom i szkodnikom!

Cynamon na kwiaty to sekret wielu gospodyń domowych. Najpopularniejszym zastosowaniem tej taniej, dobrze znanej przyprawy jest walka z pleśnią, która pojawia się w doniczce z kwiatem. Cynamon ma silne działanie grzybobójcze, wystarczy więc posypać nim ziemię, na której pojawił się charakterystyczny biały nalot. Warto także delikatnie wymieszać cynamon z górną warstwą podłoża w doniczce. Taka kuracja sprawi, że pleśń zniknie, nie pojawi się w przyszłości, a kwiat będzie wyglądał o wiele lepiej.

Zdjęcie Cynamon pomoże na pleśń w doniczce / 123RF/PICSEL

Mielony cynamon pomaga także na skuteczne ukorzenianie roślin. Wystarczy rozsypać przyprawę na ręczniku papierowym, a potem obtoczyć w niej końcówki sadzonki, którą chcemy ukorzenić. W przygotowanej wcześniej ziemi w doniczce robimy otwory i ostrożnie, tak, aby nie strząść cynamonu z sadzonek, wkładamy je do dziur. Dzięki temu ochronimy nasze kwiaty przed niebezpiecznymi dla nich grzybami. Ponadto tak przygotowane korzenie będą lepiej i szybciej się rozwijać. Podobnie jeśli przelaliśmy rośliny i chcemy je przesadzić — po osuszeniu korzeni, warto zabezpieczyć je cynamonem. Będzie także skuteczny na "opatrywanie ran" kwiatu — jeśli musieliśmy uciąć kawałek rośliny lub przez przypadek złamaliśmy jakąś część, dobrze jest obsypać uszkodzenie cynamonem.

Cynamon na przędziorki? Niewiele osób o tym wie, ale to naprawdę skuteczna broń! Jeśli więc na naszych kwiatach doniczkowych pojawiły się te częste szkodniki, które oplatają rośliny delikatną pajęczyną, co może doprowadzić nawet do uschnięcia i śmierci, koniecznie przygotujmy miksturę z cynamonu i innych przypraw. Wystarczy wymieszać łyżeczkę cynamonu, łyżeczkę goździków oraz dwie łyżeczki ziół prowansalskich, następnie zalać wrzątkiem, a kiedy całość ostygnie, dodać dwie łyżki rozgniecionych ząbków czosnku i odstawić na godzinę. Do przestudzonego preparatu dodajemy kroplę szarego mydła i mieszamy. Na koniec przelewamy całość przez gazę lub sitko o drobnych oczkach do butelki z atomizerem, a następnie spryskujemy zaatakowane przędziorkami rośliny co 2-3 dni przez dwa tygodnie.





Drożdże do kwiatów? Są idealne na nawóz

Zdjęcie Drożdże piekarskie mogą posłużyć jako nawóz do roślin

Drożdże piekarskie kosztują grosze i często mamy je w kuchni. Najczęściej służą nam do przygotowywania słodkich i wytrawnych wypieków, jednak już nasze babcie stosowały drożdże piekarskie także do pielęgnowania roślin - nie tylko doniczkowych, ale także np. do warzyw w ogródku.

Nawóz z drożdży piekarskich wzmocni korzenie, ochroni je przed grzybami i drobnoustrojami, ale także sprawi, że roślina będzie rosła szybciej i stanie się bardziej bujna. Aby przygotować go przygotować, wystarczy nam kostka drożdży i woda - co ważne, najlepiej, jeśli wykorzystamy do tego wodę po gotowaniu warzyw czy deszczówkę. Receptura jest bardzo prosta. Wystarczy kostkę drożdży zalać dziesięcioma litrami ciepłej wody, wymieszać i odstawić na około godzinę. Po tym czasie już możemy podlewać miksturą rośliny.

Zdjęcie Z drożdży można przygotować także opryski

Oprysk z drożdży również cieszy się popularnością wśród właścicieli roślin. Jego przygotowanie również jest bardzo proste. Należy rozpuścić 100 g drożdży piekarskich w 0,5 l mleka 3,2 proc., następnie dodać 10 łyżek wody oraz łyżkę płynnego szarego mydła. Wymieszany roztwór przelewamy do pojemnika ze spryskiwaczem i opryskujemy nim rośliny raz na tydzień. Będzie on skutecznie chronił nasze kwiaty przed szkodnikami.

Fusy z kawy i herbaty. Wartościowy nawóz i broń na muszki

Zdjęcie Fusy z kawy to kolejny produkt, który polubią rośliny / 123RF/PICSEL

Fusy z kawy na rośliny działają jak najlepsze lekarstwo. Możemy je wykorzystywać na wiele sposobów - dzięki dużej zawartości potasu, azotu czy magnezu sprawdzą się jako nawóz, ale także oprysk czy dodatek do podłoża dla roślin. Jak je zrobić? Wystarczy wymieszać łyżeczkę fusów po kawie z wierzchnią warstwą podłoża - dzięki temu pozbędziemy się muszek, które często latają przy kwiatach. Ważne jednak, by fusy były suche, inaczej mogą zapleśnieć. Fusy można również wsypać na dno doniczki przy przesadzaniu.

Nawóz z fusów po kawie jest bardzo prosty do zrobienia, a pomoże on w pielęgnacji roślin. Należy zalać łyżeczkę fusów szklanką wody. Napęczniałe fusy mieszamy i powstałym roztworem podlewamy rośliny.

