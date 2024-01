Spis treści: 01 Pstrąg łososiowy — co to za ryba?

02 Pstrąg tęczowy a łosoś. Czym różnią się te gatunki?

03 Właściwości odżywcze pstrąga tęczowego. Dlaczego warto go jeść?

04 Pstrąg łososiowy. Jak go przygotować?

Pstrąg łososiowy — co to za ryba?

Pstrąg łososiowy, nazywany też tęczowym, jest szczególnie znany ze swojego charakterystycznego wyglądu i smacznego mięsa, które ma podobny kolor do mięsa łososia atlantyckiego.

Jego grzbiet często przybiera stalowoniebieski kolor, z licznymi ciemnymi plamkami przechodzącymi na głowę, boki ciała oraz płetwy. Natomiast wzdłuż boków biegnie szeroka, różowa smuga z fioletowym połyskiem, przypominającym tęczę w słońcu. To właśnie te walory estetyczne sprawiają, że pstrąg tęczowy cieszy się popularnością wśród wędkarzy i miłośników ryb.

Zdjęcie Pstrąg tęczowy charakteryzuje się różową smugą, która biegnie wzdłuż jego boków / BIOS/EAST NEWS / East News

Pstrąg tęczowy a łosoś. Czym różnią się te gatunki?

Pstrąg tęczowy jest blisko spokrewniony z tradycyjnym łososiem. Ryby są do siebie podobne zarówno pod względem wyglądu, jak i właściwości odżywczych. Podobieństwo do łososia sprawia, że pstrąg tęczowy jest często nazywany pstrągiem łososiowym.

Istnieją jednak subtelne różnice między tymi gatunkami. W porównaniu do łososia pstrąg tęczowy ma bardziej delikatny smak, co sprawia, że przyprawienie go może być nieco trudniejsze. Warto zauważyć, że przygotowanie tej ryby wymaga większej precyzji w dozowaniu przypraw, aby zachować jej naturalną delikatność.

Znaczącą różnicą jest również cena obu gatunków. Łosoś jest obecnie stosunkowo drogą rybą. Podczas gdy jego cena za kilogram wynosi średnio 130 zł, pstrąga tęczowego kupimy już za około 70 zł.

Właściwości odżywcze pstrąga tęczowego. Dlaczego warto go jeść?

Pod względem wartości odżywczych, pstrąg tęczowy nie ustępuje swojemu droższemu kuzynowi, łososiowi. Jest on bogatym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 i co ciekawe to właśnie on zawiera ich najwięcej spośród wszystkich ryb słodkowodnych. Ponadto pstrąg tęczowy bogaty jest w witaminy A, B, D, E, a także w minerały takie jak fosfor, potas, wapń i magnez.

Ryba ta charakteryzuje się dość wysoką zawartością białka — w 100 g produktu znajdziemy niemal 24 g białka. Pstrąg tęczowy ma również mniej kalorii niż łosoś - zwykle w 100 g dostarcza około 160 kcal, podczas gdy łosoś zawiera około 200 kcal.

Z uwagi na dużą zawartość selenu ryba ma silne działanie antyoksydacyjne. Z kolei ze względu na niską zawartość sodu, jest on dobrym wyborem dla osób zmagających się z nadciśnieniem i innymi chorobami układu krążenia.

Zdjęcie Pstrąga można przygotować na wiele sposobów. / 123RF/PICSEL

Pstrąg łososiowy. Jak go przygotować?

Pstrąg łososiowy jest szeroko dostępny w sklepach w różnych postaciach — świeży, mrożony, wędzony na zimno i na gorąco, w formie tuszek i filetów. Jego delikatne mięso wymaga starannego przygotowania, ale efekt na talerzu jest tego wart.

Możemy gotować pstrąga na parze, grillować, piec lub dusić, aby zachować jak najwięcej wartości odżywczych. Ponieważ należy do tej samej rodziny co łosoś, można go przyrządzać według tych samych przepisów. Doskonale sprawdzi się jako składnik sałatek czy dań z makaronem. Możemy go także przyrządzić w maśle ziołowym z czosnkiem, podać z młodymi ziemniakami posypanymi koperkiem, a także ze szpinakiem.