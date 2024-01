Czarnuszka: Skarb w ziarenkach

"Złoto faraonów" albo "czarne złoto" - już same te przydomki muszą świadczyć o tym, że czarnuszka jest rośliną niezwykłą. Wspomniano już, że Egipcjanie stosowali ją jako remedium na wszelkie dolegliwości, ale jej działania nie ograniczają się wyłącznie do wspierania organizmu w walce o zdrowie. Czarnuszka oraz pozyskiwany z niej olej to także doskonały sposób na to, aby poprawić swój wygląd: różnica będzie zauważalna w kondycji skóry i włosów. Oba produkty powinny znajdować się w kuchni, bo naprawdę podkręcają smak potraw. Ziarenka są bardzo aromatyczne i mają charakterystyczny smak: nieco ostry, dla niektórych także orzechowy.

Skład czarnuszki może zadziwiać

Czasami trudno uwierzyć, że w czarnuszce może znaleźć się tyle cennych dla zdrowia substancji. Najpierw zacząć trzeba od tego, że to bogate źródło kwasów tłuszczowych, ale też fosfolipidów, fitosteroli oraz flawonoidów. Do tego ważnego pakietu należy dodać saponiny, białka, błonnik oraz aminokwasy. Całość uzupełniają witaminy: A oraz E (zwaną "witaminą młodości"), a także drogocenne pierwiastki. Na liście znajdują się cynk, wapń, żelazo, magnez, selen, potas i sód. Warto wspomnieć jeszcze o jednym niestandardowym składniku: chodzi o tymochinon, czyli naturalną substancję, która zaliczana jest do silnych przeciwutleniaczy.

Czarnuszka? Oto korzyści z jej jedzenia

Skoro wiemy już, co małe ziarna czarnuszki zawierają, czas poznać, jakie płyną korzyści z jej spożywania. Zacząć trzeba od tego, że jedzenie korzystnie wpływa na serce i cały układ krążenia. Włączenie jej do diety pomaga wyregulować poziom ciśnienia tętniczego, a także pomóc obniżyć poziom tzw. złego cholesterolu, co może zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału bądź udaru. Z drugiej strony warto sięgać po czarnuszkę wtedy, kiedy trapią nas infekcje, ponieważ substancje czynne mają zdolność redukowania ilości bakterii i wirusów, a także mogą pomóc pozbyć się dolegliwości grzybicznych i wzmocnić odporność.

Ponadto czarnuszka pomaga zachować zdrowy i młody wygląd - to zasługa błonnika, który pomaga utrzymać szczupłą sylwetkę, a także wspiera trudną walkę w redukcji zbędnych kilogramów. Obecność witamin rozpuszczalnych w tłuszczach pomaga zatrzymać prawidłową kondycję skóry, ponieważ to właśnie one pomagają jej się regenerować, utrzymywać jej jędrność, a także pomóc zredukować drobne zmarszczki.

Kwasy tłuszczowe są również w czarnuszce kluczowe. Dlaczego? One działają dobrze na układ krążenia i nerwowy: wspierają pamięć, koncentrację, a także pomagają niwelować skutki przewlekłego stresu.

Olej z czarnuszki to czyste złoto

Olej z czarnuszki ma takie same właściwości, co ziarenka. Jednak jeśli uda nam się go zakupić, to trzeba wiedzieć, jak z niego mądrze skorzystać. Przede wszystkim nie wolno go podgrzewać, więc sprawdzi się w sałatkach i innych przekąskach serwowanych na zimno. Okazuje się jednak, że może być stosowany jako kosmetyk do smarowania skóry. Pomoże on zredukować stany zapalne, trądzik oraz inne niedoskonałości skórne w tym nadmierne wydzielanie sebum odpowiedzialnego za powstawanie zaskórników.

Jak spożywać czarnuszkę?

Spożywanie czarnuszki nie jest skomplikowane, ponieważ z nasion można przygotować napar, który może zastąpić zwykłą herbatę, ale także nalewki: mogą być pite w celu prewencji wielu schorzeń. Dodatkowo można przyrządzić miód czarnuszkowy, czy wymieszać ziarna ze zwykłym miodem i dodawać do napojów lub stosować jako maseczkę kosmetyczną. Czarnuszkę można dodawać do wytrawnych wypieków i innych dań, które wymagają podkręcenia smaku.

