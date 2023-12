Myszy w domu: Jak poznać szkodniki?

Czasami może nam się wydawać, że w domu myszy nie ma. Prawda może być zgoła inna: nagle w kuchennych szafkach panuje nieporządek, w domu pozostawiane są resztki jedzenia oraz odchody, a także czuć bardzo nieprzyjemny zapach. Co gorsza, myszy potrafią przegryzać kable, co nie tylko czasem może doprowadzić do zwarcia, ale także przyspiesza zużywanie się sprzętów oraz ich niszczenie, co tylko nadwyręża domowy budżet na ich reparację. Pamiętajmy, że gryzonie, czyli myszy mogą przenosić również bakterie i nimi zanieczyszczają obecną w domu żywność. To może sprzyjać powstaniu wielu chorób: duru brzusznego czy salmonellozy, które realnie zagrażają zdrowiu.

Czasami myszy działają tak, że trudno poznać ich obecność. Wtedy zdradzić może chrobotanie w ścianach, stukanie, drapanie, a nawet piski, które świadczą o tym, że szkodniki zadomowiły się w naszym lokum.

Oczywiście, myszy najczęściej obierają sobie za cel domy jednorodzinne, ponieważ w poszukiwaniu ciepła i żywności, do nich włamać się najłatwiej. Niestety, czasem może zdarzyć się, że gryzonie mogą dostać się do mieszkań w bloku niekoniecznie zlokalizowanych na parterze.

Jak pozbyć się myszy domowymi sposobami?

Jeśli mamy choć cień podejrzeń, że myszy są obecne w naszym domu, warto działać szybko. Najlepiej je zniechęcić do przebywania w naszym lokum, aby same uciekły i nie powróciły. Co może odstraszyć myszy? Na nie działają intensywne zapachy ziół, takich jak mięta pieprzowa albo lawenda, która dostępne są w sklepach zazwyczaj przez cały rok. Do tego warto sięgnąć po dziewannę albo wrotycz pospolity, które również nie są zachęcające dla myszy. Jeśli zlokalizowaliśmy gniazdo gryzoni, można okolice wyłożyć niewielkimi arkuszami folii aluminiowej (jej dźwięk płoszy małe stworzenia) albo umieścić w okolicy spleśniałą cytrynę. Wiele osób wierzy, że spryskanie okolic gniazda lakierem do włosów przyniesie wymierne rezultaty.

Jeśli hołdujemy naturalnym metodom pozbywania się myszy z domu, ratunkiem może być przygarnięcie psa albo kota.

Metody radykalne: Tak pozbędziesz się gryzoni

Czasami domowe metody zawodzą i gryzonie czują się w naszym domu zbyt swobodnie. Wtedy też trzeba sięgnąć po metody radykalne i zastosować preparaty lub pułapki, które można kupić np. w sklepach ogrodniczych lub specjalistycznych. Trzeba jednak wiedzieć, że takie środki nie są obojętne ani dla naszego zdrowia, ani dla bezpieczeństwa osób starszych, dzieci i domowych zwierząt. Z drugiej strony, w obliczu widma porażki, można skorzystać z usług firmy specjalizującej się w deratyzacji.

Mimo wszystko, jeśli jednak dokucza nam obecność myszy w domu, a życie zwierząt ma dla nas znaczenie, można sięgnąć po pułapki żywołowne. Z jednej strony nie wyrządzają krzywdy zwierzęciu, ale z drugiej strony mogą złapać nieproszonego lokatora w sidła. Wtedy nie pozostaje nic innego, jak wypuścić mysz, ale z daleka od naszego domu, by do nas przypadkiem nie powróciła.

Jak zabezpieczyć dom przed myszami?

Chcemy ustrzec się przed myszami? Trzeba nasz dom solidnie zabezpieczyć. Co jakiś czas warto zrobić obchód wokół domu i sprawdzić, czy nie istnieją "furtki" przez które gryzonie wchodzą do naszego lokum. Trzeba mieć na uwadze wszelkie otwory, szczeliny oraz ubytki, które mogą potencjalnie być drogą do domu. Trzeba je wówczas bezwzględnie zlikwidować: zagipsować albo zainstalować metalowe siatki. Warto wiedzieć, że myszy z łatwością przegryzają się zarówno przez wełnę mineralną, ale też styropian, więc z takie przeszkody nie są dla nich skuteczne.

