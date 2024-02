Gołębie na balkonie - jak sobie z nimi radzić?

Porady Prosty sposób na mech na balkonie i tarasie. Pozbędziesz się go w kilka sekund Gołębie na balkonie nie są mile widziane głównie z dwóch powodów - zanieczyszczają je i do tego są nosicielami wielu chorób.

Dość często zadomawiają się na balkonie, ale można temu skutecznie zapobiegać.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami założonych przez nich gniazd z pisklętami nie można usuwać. Prawo stanowi również o ich częściowej ochronie.

Wielu chroni się przed gołębiami za pomocą siatki. Do tego często stosowane są atrapy drapieżnych ptaków, a także kolorowe wiatraczki, czy też reklamówki. Rozwiązaniem są również kolce na balustradzie. Muszą być one jednak gumowe bądź sylikonowe, by nie okaleczały gołębi.

Babciny sposób na gołębie. Pomoże skuteczna mikstura

Gołębie na balkonie to zmora mieszkańców dużych miast, w których zadomowiły się na dobre. Liczebność tych dziko żyjących ptaków jest wysoka, a więc niestosowanie sposobów odstraszających gwarantuje ich obecność na balkonie. To dla ich idealna przestrzeń do zakładania gniazd.

Zdjęcie Poznaj sposoby na to, jak pozbyć się gołębi / 123RF/PICSEL

Gołębie nie przepadają za pewnymi zapachami. W związku z tym warto wypróbować miksturę z dodatkiem przypraw, które zdecydowanie nie przypadły im do gustu. Mowa o pieprzu i sproszkowanej papryczce chili. Jedną z nich wystarczy dokładnie wymieszać z wodą, a następnie tak przygotowaną mieszanką spryskać balkon i gotowe.

Ten babciny sposób jest niezwykle skuteczny i potrafi na dobre zniechęcić gołębie do odwiedzania spryskanych miksturą miejsc. Czynność tę należy jednak regularnie powtarzać, by intensywność zapachu była na wysokim poziomie.

