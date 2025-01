Co zawiera oregano i dlaczego warto je stosować?

Oregano (inaczej lebiodka pospolita) to prawdziwa bomba substancji bioaktywnych - zawiera olejek eteryczny, fenole (karwakol i tymol), octan geranylu, liczne minerały (selen, fosfor, żelazo, wapń), witaminy z grupy B, a także garbniki i flawonoidy. Wykazują one silne właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybicze i antybakteryjne. Odpowiadają za usuwanie z organizmu wolnych rodników, które przyczyniają się do powstawania stanów zapalnych, przyspieszają procesy starzenia się i zwiększają ryzyko nowotworów. Oregano warto stosować na dolegliwości trawienne, infekcje dróg oddechowych czy problemy dermatologiczne. Jest polecane przy cukrzycy, zwiększonym stresie czy obniżonym nastroju. W Polsce oregano nazywane bywa dzikim majerankiem.