Spis treści: 01 Regularne dbanie o zęby - dlaczego jest ważne?

02 Mycie zębów - przed czy po jedzeniu?

03 Ile razy dziennie i jak długo myć zęby?

Regularne dbanie o zęby - dlaczego jest ważne?

Jednym z ważniejszych elementów profilaktyki stomatologicznej jest regularne mycie zębów. Wprowadzenie czynności do stałej rutyny pielęgnacyjnej eliminuje żyjące w jamie ustnej bakterie, chroni przed próchnicą oraz odkładaniem się płytki nazębnej, czyli czynnika powodującego powstawanie kamienia.

Odpowiednia higiena jamy ustnej nie tylko ekspresowo radzi sobie z nieprzyjemnym zapachem z ust, ale także zwiększa odporność organizmu. Dla lepszych efektów poleca się zadbanie także o czystość języka, który często jest pomijany podczas szczotkowania. Codzienne mycie zębów uwalnia nas od stanów zapalnych, paradontozy, halitozy oraz chorób dziąseł. Prawidłowe czyszczenie pozwoli nam uniknąć częstych i boleśnie drogich wizyt w gabinetach stomatologicznych.

Mycie zębów - przed czy po jedzeniu?

Zdjęcie Czy warto myć zęby przed śniadaniem? / 123RF/PICSEL

Poranna rutyna części osób zakłada mycie zębów jeszcze przed śniadaniem, inni czekają z wykonaniem czynności do czasu po zjedzeniu pierwszego posiłku. Która strona ma rację? Okazuje się, że w każdym podejściu znajdziemy sporo plusów. Eksperci wskazują, że jeśli nie jemy nic przed wyjściem do pracy, szkoły lub na uczelnię, a po pierwszą przekąskę sięgamy dopiero kilka godzin po przebudzeniu, lepiej umyć zęby od razu po wstaniu z łóżka. Nie tylko zniwelujemy nieprzyjemny zapach z ust, ale także pozbędziemy się nagromadzonej flory bakteryjnej. Pasta bogata we fluor pokryje szkliwo warstwą ochronną, która zniweluje działanie kwasów obecnych w jedzeniu.

Rozpoczynając każdy dzień od śniadania, możemy wstrzymać się z myciem zębów do momentu skończenia spożywania posiłku. Stomatolodzy ostrzegają, by po zjedzeniu kwasowych produktów odczekać przynajmniej 20-30 minut, zanim zabierzemy się za szczotkowanie. W tym czasie ślina zdąży wyrównać odczyn w jamie ustnej, a szczoteczka i pasta usuną nagromadzone resztki pożywienia, likwidując główne źródło pożywki dla bakterii próchniczych.

Ile razy dziennie i jak długo myć zęby?

Odpowiedzialne podejście do szczotkowania zębów ma znaczenie nie tylko dla ich zdrowego wyglądu, ale także funkcjonowania całego organizmu. Pacjenci gabinetów stomatologicznych zastanawiają się nad jedną kluczową kwestią. Ile razy w ciągu dnia należy udać się do łazienki, by umyć zęby? Dentyści zalecają wykonywanie tej czynności od 2 do 5 razy dziennie.

To szczególnie istotne po obfitym lub bardzo słodkim posiłku. Osoby noszące stały aparat ortodontyczny powinny bezwzględnie doprowadzać jamę ustną do porządku po każdej przekąsce lub zjedzonym daniu. Zakamarki między pierścieniami ułatwiają szybkie namnażanie się bakterii, które prowadzą do problemów z próchnicą. Odpowiednia częstotliwość mycia to jedno, ale ważna jest także długość wykonywania czynności. Specjaliści doradzają, by trwała przynajmniej 2 minuty. W razie potrzeby możemy swobodnie wydłużać czas szczotkowania zębów.

