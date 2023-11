Spis treści: 01 Właściwości fusów po kawie

02 Czym odżywić marniejącego storczyka?

03 Ekspresowy nawóz na bazie fusów z kawy

Właściwości fusów po kawie

Cukry stanowią ok. 50% wagi wyłowionych fusów z kawy. Kolejne 40% rozdziela się po równo między białka oraz ligniny. Po wysuszeniu znajdziemy w nich również śladowe ilości potasu, azotu, magnezu i fosforu. Taki skład sprawia, że stają się świetną bazą do nawozów i odżywiają gleby ubogie w składniki pokarmowe.

Fusy z kawy zawierają szereg kluczowych minerałów, niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin. Prócz wymienionych wcześniej, na liście znajdują się także wapń, żelazo oraz chrom. Ich obecność pomaga absorbować zanieczyszczające podłoże metale ciężkie. Dodatkową zaletą resztek kawy jest przyciąganie pożytecznych owadów oraz dżdżownic, które dodatkowo spulchniają ziemię.

Reklama

Sprawdź: Kwiaciarki stosują ten trik na potęgę. Storczyki obsypują się kwiatami jak szalone

Czym odżywić marniejącego storczyka?

Zdjęcie Fusy z kawy posłużą jako naturalny nawóz do storczyka / 123RF/PICSEL

Bujnie kwitnące orchidee to powód do dumy każdego zwolennika roślin. By roślina jak najdłużej zachwycała nienagannym wyglądem, trzeba pamiętać o stosowaniu szeregu kroków pielęgnacyjnych. Storczyki źle reagują na zbyt mocne nasłonecznienie, a od opiekunów wymagają regularnego nawadniania.

Floryści podkreślają, by nie zapominać także o regularnym nawożeniu. Jeśli długie i skomplikowane składy sklepowych specyfików nic nam nie mówią, możemy zastąpić je domowymi odżywkami. Już nasze babcie wiedziały, że storczyki wprost przepadają za kwaśnymi fusami z kawy. Jak wykorzystać je do przygotowania nawozu?

Sprawdź: Dodaj kilka kropel do storczyka. Pobudzisz w ten sposób krnąbrną roślinę

Ekspresowy nawóz na bazie fusów z kawy

Na ogół pływające w kawie fusy bez większego zastanowienia lądują w koszu. W ten sposób pozbawiamy się cennego składnika, który wzmocni marniejące storczyki. To jeden z najlepszych ekologicznych zasilaczy, który możemy stosować od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Jak przygotować domowy specyfik? Wystarczą nam jedynie dwa składniki - ok. 100 g fusów po zaparzonej kawie oraz 3 litry wody.

Zaczynamy od wyciągnięcia fusów z kawy, a następnie umieszczamy je na drobnym sitku i pozostawiamy do całkowitego wysuszenia. Kiedy wilgoć wyparuje i staną się sypkie, możemy przełożyć je do wiadra. Kolejny krok polega na zalaniu ich 3 litrami wody oraz pozostawieniu do naciągnięcia na 4-5 godzin. Po upływie wyznaczonego czasu odcedzamy płyn z fusów, wlewamy porcję do miski i wstawiamy do niej doniczkę ze storczykiem. Po 20 minutach wyciągamy roślinę z kąpieli i ponownie ustawiamy na stałym miejscu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nie wyrzucaj skórek bananów. Dzięki nim rośliny łatwiej zniosą mrozy lub suszę Interia.tv

Sprawdź również:

Shlumbergera nie wypuszcza pąków? Nic straconego, możesz jej w tym pomóc

Co zrobić, żeby wężownica wypuściła nowe liście? Wystarczy ten naturalny składnik