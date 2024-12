W dniu 29 października 2024 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zakładają wprowadzenie dodatku dopełniającego do renty socjalnej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji .

Renta socjalna przysługuje osobie, która jest: pełnoletnia oraz całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało m.in.:

Obecnie renta socjalna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynoszą 1780,96 zł , natomiast dodatek dopełniający do renty socjalnej ustalono na kwotę 2520 zł .

"Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. - 4300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wysokość dodatku będzie waloryzowana corocznie 1 marca " - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .

W ustawie podwyższono również maksymalną kwotę łączną, jaką osoba może otrzymać w przypadku wystąpienia zbiegu renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej lub świadczeniem pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego tudzież mienia. Kwota wzrosła z 200 proc. do 300 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.