W standardowych warunkach domowych i umiarkowanej ilości kurzu zaleca się prać firanki co 4-6 miesięcy. Najczęściej dotyczy to takich pomieszczeń jak sypialnia, gdzie materiał nie jest narażony na działanie np. gorącej pary czy dymu.

Zacznijmy od podstaw. W łazienkowej szafce zawsze powinien znajdować się proszek do białego prania. Firanki można wrzucać do pralki, ale zaleca się korzystanie z delikatnego programu. Ważne jest również zadbanie o to, by bęben nie był przepełniony. Im więcej rzeczy się w nim znajdzie, tym większe ryzyko, że firanki będą mocno pogniecione. Do prania warto dodać sodę oczyszczoną, dzięki czemu biel materiału utrzyma się dłużej. Nie jest to jedyny domowy sposób, który warto znać.