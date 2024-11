Wystarczy kilka kroków, aby osiągnąć efekt jak z hotelowych pralni. Wlej trzy łyżki gliceryny bezpośrednio do bębna pralki lub komory na płyn do płukania. Produkt znajdziesz np. w aptece. Opakowanie 50 g to koszt około pięciu złotych, więc to zdecydowanie mniej niż zwykle wydajemy na chemię gospodarczą. Zaleca się ustawić program piorący w temperaturze 40-60°C, w zależności od zaleceń producenta ręczników.