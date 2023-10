Spis treści: 01 Dlaczego dezodoranty w sprayu uważane są za odpady niebezpieczne?

02 Gdzie wyrzucać dezodoranty w sprayu?

03 A co z plastikowymi dezodorantami?

Dlaczego dezodoranty w sprayu uważane są za odpady niebezpieczne?

Zazwyczaj dezodoranty możemy podzielić na trzy kategorie:

w sprayu,

w sztyfcie,

w kulce.

Największy kłopot przy segregacji sprawiają nam dezodoranty aerozolowe. Nie należy wyrzucać ich ani do zmieszanych odpadów, ani do żółtych pojemników na metale i tworzywa sztuczne. Z uwagi na zawartość pod ciśnieniem, te opakowania powinniśmy traktować jako odpady niebezpieczne. Dlaczego?

Jeśli wyrzucimy aerozol razem z innymi odpadami komunalnymi, a on następnie trafi do zgniatarki śmieci, bez odpowiedniego rozhermetyzowania może on eksplodować, stwarzając niebezpieczeństwo dla człowieka. To samo stanie się, jeśli dezodorant w sprayu poddamy wysokiej temperaturze.

Zdjęcie Aerozole, które nie zostaną poddane specjalnemu procesowi recyklingu stanowią zagrożenie na wysypisku śmieci / 123RF/PICSEL

Gdzie wyrzucać dezodoranty w sprayu?

W związku z niebezpieczeństwem metalowa butelka powinna trafić do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli PSZOK-u. Tam puszki aerozolowe mogą zostać odpowiednio pozbawione ciśnienia, zdemontowane i poddane recyklingowi, zapobiegając potencjalnym szkodom dla środowiska.

Do PSZOK-u powinny trafić m.in.:

przeterminowane leki,

odpady wielkogabarytowe,

odpady zielone,

zużyte opony,

elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny,

baterie i akumulatory,

opakowania z tekstyliów.

A co z plastikowymi dezodorantami?

Pojemniki typu roll-on lub w sztyfty zazwyczaj wykonane są z tworzywa sztucznego, lub szkła, więc mogą być poddane recyklingowi, jako ogólne odpady opakowaniowe. Aby zapewnić prawidłowy recykling tych materiałów, zaleca się ich wypłukanie i usunięcie wszelkich pozostałości produktu. Po oczyszczeniu można je wyrzucić do pojemnika przeznaczonego do recyklingu odpadów plastikowych lub szklanych.

Zdjęcie Odpadów niebezpiecznych nie należy wyrzucać do pojemników na odpady komunalne / ocskaymark / 123RF/PICSEL

