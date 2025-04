Gdzie wyrzucić kolorowe kosmetyki? To nie jest tak oczywiste, jak myślisz

Makijażowy chaos - gdzie to wszystko wrzucić?

W przeciwieństwie do zużytej butelki po wodzie czy pustego słoika po dżemie, opakowania po kosmetykach często są wielomateriałowe i trudne do rozłożenia na części. Jeśli myślisz, że wrzucenie wszystkiego do "czarnego" pojemnika załatwia sprawę - niestety, nie tędy droga. Dlatego przygotowaliśmy praktyczny przewodnik, który krok po kroku pokaże Ci, jak pozbywać się kolorowych kosmetyków z głową i z poszanowaniem dla planety.

Zasada numer jeden: zużyj do końca

To może brzmieć jak banał, ale... zużycie kosmetyku do końca to najlepszy prezent, jaki możesz zrobić środowisku. Im mniej resztek, tym większa szansa, że opakowanie zostanie skutecznie przetworzone. Niewykorzystane resztki kosmetyków sprawiają, że całe opakowanie najczęściej trafia do odpadów zmieszanych - nawet jeśli samo w sobie nadaje się do recyklingu.

Do którego pojemnika wyrzucić opakowania po kosmetykach?

Pojemnik żółty: plastikowe i metalowe opakowania

Większość kolorowych kosmetyków - od szminek po eyelinery - zamknięta jest w plastikowych lub metalowych opakowaniach. Do żółtego kontenera powinny trafić:

plastikowe opakowania po podkładach, korektorach i kremach BB,

plastikowe tubki po rozświetlaczach i konturówkach,

opakowania szminek - tylko puste i oczyszczone z resztek,

metalowe etui po cieniach do powiek,

aluminiowe pudełeczka po pudrach sypkich,· plastikowe opakowania po bronzerach i różach.

Uwaga! Jeśli w opakowaniu zostały resztki kosmetyku - nie wrzucaj go do plastiku. Najpierw opróżnij, przetrzyj papierem i dopiero wtedy segreguj.

Pojemnik zielony: szkło

Niektóre kosmetyki kolorowe zamknięte są w eleganckich, szklanych opakowaniach - np. fluidy, bazy pod makijaż, niektóre cienie w kremie czy błyszczyki. Jeśli uda się oddzielić plastikową nakrętkę czy pompkę - szkło trafia do zielonego pojemnika, a reszta do żółtego lub czarnego.

Pamiętaj, że lakier do paznokci to wyjątek - jego szklana buteleczka nie nadaje się do recyklingu, bo zawartość jest trudna do usunięcia. Całość wyrzucamy do czarnego pojemnika na odpady zmieszane.

Pojemnik niebieski: papier i kartoniki

Opakowania zewnętrzne - tekturowe pudełeczka po paletkach, kartoniki po korektorach czy ekologiczne etykiety - jeśli są czyste, powinny trafić do pojemnika na papier. Ale jeśli są pokryte warstwą plastiku, zatłuszczone kosmetykiem albo... brokatowe - to już niestety odpady zmieszane.

Pojemnik czarny: odpady zmieszane

To tu trafia wszystko, co nie pasuje nigdzie indziej:

niedokończone lub zaschnięte kosmetyki,

opakowania po lakierach do paznokci (także zmywacze!),

zużyte aplikatory, gąbki, pędzle do makijażu,

saszetki po maseczkach i próbkach,

resztki kremowych produktów w słoiczkach, których nie da się wyczyścić,

waciki, chusteczki do demakijażu, płatki kosmetyczne.

Pojemnik brązowy: Biodegradowalne, kompostowalne

Na rynku pojawia się coraz więcej eko-opakowań. Jeśli widzisz symbol kompostowalności lub informację, że opakowanie nadaje się do bioodpadów - świetnie! Ale uwaga: nie każdy biodegradowalny materiał może trafić do brązowego pojemnika, zwłaszcza gdy w środku zostały resztki produktu.

Ekologiczne podejście do utylizacji opakowań po kosmetykach

Oddaj do PSZOK

Niektóre odpady kosmetyczne (np. aerozole, lakiery, kosmetyki z alkoholem lub substancjami drażniącymi) najlepiej oddać do PSZOK-u. Wystarczy sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt w Twojej okolicy - wiele gmin udostępnia mapki i wyszukiwarki online. Chodzi o to, aby ich potencjalnie toksyczne, szkodliwe dla środowiska formuły nie przedostały się do wody, gruntu, powietrza.

Wykorzystaj ponownie

Zanim coś wyrzucisz - może warto się zastanowić, czy nie da się tego... wykorzystać ponownie? Szklane słoiczki po kosmetykach świetnie sprawdzają się jako pojemniki na drobiazgi, a opakowania po paletkach mogą zyskać drugie życie jako piórniki lub organizery DIY. Kreatywność też jest eko!

Uważaj na greenwashing

Producenci często kuszą hasłami: eko, naturalne, biodegradowalne. Ale nie zawsze za tym idzie realna dbałość o środowisko. Ucz się czytać etykiety, szukaj certyfikatów, a najlepiej - korzystaj z aplikacji mobilnych, które pomogą Ci sprawdzić skład i ekologiczność produktów.

Codziennie używamy kosmetyków, ale rzadko (albo nigdy) nie zastanawiamy się, co się z nimi dzieje po użyciu. Jeśli każdy z nas wrzuci choć jedno opakowanie we właściwe miejsce - planeta zyska więcej, niż myślisz.

