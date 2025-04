Oto produkty, które zdarza się nam kupować na zapas. Nie każdy ma czas na codzienne wizyty w piekarni, jednocześnie wielu z nas nie wyobraża sobie jadłospisu bez ulubionych kanapek. Gromadzenie ma jednak swoje minusy — zbyt długo przechowywane lub trzymane w złych warunkach pieczywo z czasem pleśnieje. W takiej formie pod żadnym pozorem nie nadaje się do jedzenia. Najwyższa pora skierować swoje kroki do odpowiedniego kontenera.

Chleb, bułki, bagietki to produkty pochodzenia roślinnego, więc powinny wylądować w koszu na bioodpady. Pamiętaj, by przed wyrzuceniem do odpowiedniego pojemnika, wyjąć produkty z opakowania. Sprawa jednak komplikuje się, gdy mamy do czynienia z nieświeżą kanapką. Jeśli w jej skład wchodzą masło, szynka czy inne produkty odzwierzęce — całość musi znaleźć się w koszu na odpady zmieszane.